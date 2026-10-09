34 года в эфире: телеканал "Мир" празднует день рождения

9 октября Межгосударственной телерадиокомпании "МИР" исполняется 34 года. О мировых традициях, искусственном интеллекте в эфире и том, как работает лучшее телевидение Содружества, Zakon.kz рассказал председатель медиахолдинга Радик Батыршин.

– Радик Ирикович, "МИР" не похож на другие телерадиокомпании. Поэтому давайте и мы начнем разговор нестандартно, с короткого блица, чтобы читатели сначала смогли получше узнать человека, который "МИРом" руководит. Вы не против?

– Не против. – На завтрак каша или яичница? – Яичница. Потому что белок. – Книга или сериал? – Однозначно книга. – Какую читаете сейчас? – "Потерянные девушки Рима" Донато Карризи. – Силовые тренировки или кардио? – Кардио. – И сколько раз в неделю тренируетесь? – Ежедневно, семь дней в неделю. – Море или горы? – Море, потому что успокаивает. – Молодость или опыт? – Конечно, опыт. – Какую свою привычку считаете самой полезной? – Просыпаться и вставать тогда, когда это нужно. В любое время.

– И каково это – в любое время руководить целым "МИРом" вот уже почти 20 лет?

– 19 лет, если быть точным. Самое важное, мне удалось подавить в себе ужас, который у меня был, когда я пришел в "МИР" из Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Был страх, что я не смогу вытянуть эту команду в высшую лигу.

– Тогда будет логичен вопрос из категории было – стало. Как изменился "МИР" под вашим руководством?

– Мы делаем лучшее телевидение в СНГ с точки зрения технологий. Например, телеканал "МИР" первым в Содружестве вышел в прямой эфир из виртуальной студии. А облачный производственный комплекс позволяет работать журналистам буквально из любой точки мира. Сегодня мы, я думаю, находимся в первой десятке лучших телевизионных команд на самом конкурентном рынке в России.

– И как при этом удается сохранять баланс интересов всех государств-учредителей?

– Древние греки говорили, что вкус – это чувство меры. Вот и все!

– А в чем секрет "МИРа"? Почему его смотрят и слушают во всех странах Содружества?

– Во-первых, потому что это интересно. Во-вторых, потому что это знания, которые несут некоторую выгоду. В-третьих, потому что мы делаем доброе телевидение.

– Поколение "зумеров" не смотрит классическое телевидение. При этом безостановочно скролит видео в вертикальном формате. Что "МИР" предлагает для молодежи?

– Мы предлагаем разные форматы коротких видео, так называемые шортсы. Главное в том, что любой качественный контент в интернете создан нами – братьями-телевизионщиками, то есть профессионалами, а не какими-то, пардон, блогерами. Все-таки смотрят только то, что сделано качественно. А "МИР", я считаю, это синоним качества.

– Бренд "Вместе каждый день" объединяет все СМИ МТРК "МИР". На каналах "МИР" и "МИР 24" выходит информационная программа под этим названием, на радио "МИР" – четырехчасовое музыкально-информационное шоу. В чем объединяющая идея?

– Все просто. "Мир" – это большая многонациональная команда, работающая в странах Содружества и в Грузии. И мы рассказываем и показываем только то, что интересно нам самим, а значит, интересно всем, а не только телезрителям, радиослушателям или пользователям соцсетей какой-то одной страны.

– Искусственный интеллект – дань моде или необходимость? Не обман ли это?

– Нет, просто инструмент. Для примера: болты на колесе можно затягивать вручную, а можно пневматическим ключом. Все равно все зависит от профессионализма человека. И если у автора контента, созданного с помощью ИИ, не хватает образования или отсутствует талант, это будет видно.

– Вы всегда сразу видите, какой контент создан с помощью ИИ?

– За километр. Но инструменты ИИ совершенствуются. И сейчас, например, уже невозможно представить создание межпрограммного оформления канала без технологий искусственного интеллекта.

– У каждого народа есть традиции, есть они и в каждой семье. А есть ли традиции у телерадиокомпании "МИР"?

– Добрых традиций много. Во-первых, помогать благотворительным фондам. Во-вторых, отдавать эфир детям 1 июня и проводить накануне 1 сентября "День знаний о телевидении и радио", приглашать к себе гостей. Причем мы это делаем не только в Москве, но и в Минске, Бишкеке, Баку и других странах, в которых у нас есть наши филиалы и представительства. Ну, и плюс, мы вместе с волонтерами из разных стран участвуем в субботниках. Убираем побережье Каспия в Азербайджане, берега Иссык-Куля в Кыргызстане, горные ущелья в Казахстане, сажаем деревья по всему Содружеству. Их уже десятки тысяч. А в Национальный день донора в Москве и день Ашура в Баку участвуем в акциях по сдаче крови. Среди наших сотрудников немало почетных доноров.

– Вы горнолыжник с огромным стажем. Ваш топ-5 горнолыжных курортов в странах СНГ?

– Номер один, безусловно, это Манжерок на Алтае. Номер два – это Красная Поляна. Номер три, наверное, это Шерегеш в Кемеровской области. Следующий – это Шахдаг в Азербайджане. Я катался там в 2024 году и скажу, что сервис и трассы на очень достойном уровне.