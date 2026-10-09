#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
448.94
502.05
5.26
Общество

34 года в эфире: телеканал "Мир" празднует день рождения

Телеканал &quot;МИР&quot; отмечает 34-летие , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 12:13 Фото: телеканал "МИР"
9 октября Межгосударственной телерадиокомпании "МИР" исполняется 34 года. О мировых традициях, искусственном интеллекте в эфире и том, как работает лучшее телевидение Содружества, Zakon.kz рассказал председатель медиахолдинга Радик Батыршин.

– Радик Ирикович, "МИР" не похож на другие телерадиокомпании. Поэтому давайте и мы начнем разговор нестандартно, с короткого блица, чтобы читатели сначала смогли получше узнать человека, который "МИРом" руководит. Вы не против?

– Не против.
– На завтрак каша или яичница?
– Яичница. Потому что белок.
– Книга или сериал?
– Однозначно книга.
– Какую читаете сейчас?
– "Потерянные девушки Рима" Донато Карризи.
– Силовые тренировки или кардио?
– Кардио.
– И сколько раз в неделю тренируетесь?
– Ежедневно, семь дней в неделю.
– Море или горы?
– Море, потому что успокаивает.
– Молодость или опыт?
– Конечно, опыт.
– Какую свою привычку считаете самой полезной?
– Просыпаться и вставать тогда, когда это нужно. В любое время.

– И каково это – в любое время руководить целым "МИРом" вот уже почти 20 лет?

– 19 лет, если быть точным. Самое важное, мне удалось подавить в себе ужас, который у меня был, когда я пришел в "МИР" из Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Был страх, что я не смогу вытянуть эту команду в высшую лигу.

– Тогда будет логичен вопрос из категории было – стало. Как изменился "МИР" под вашим руководством?

– Мы делаем лучшее телевидение в СНГ с точки зрения технологий. Например, телеканал "МИР" первым в Содружестве вышел в прямой эфир из виртуальной студии. А облачный производственный комплекс позволяет работать журналистам буквально из любой точки мира. Сегодня мы, я думаю, находимся в первой десятке лучших телевизионных команд на самом конкурентном рынке в России.

– И как при этом удается сохранять баланс интересов всех государств-учредителей?

– Древние греки говорили, что вкус – это чувство меры. Вот и все!

– А в чем секрет "МИРа"? Почему его смотрят и слушают во всех странах Содружества?

– Во-первых, потому что это интересно. Во-вторых, потому что это знания, которые несут некоторую выгоду. В-третьих, потому что мы делаем доброе телевидение.

– Поколение "зумеров" не смотрит классическое телевидение. При этом безостановочно скролит видео в вертикальном формате. Что "МИР" предлагает для молодежи?

– Мы предлагаем разные форматы коротких видео, так называемые шортсы. Главное в том, что любой качественный контент в интернете создан нами – братьями-телевизионщиками, то есть профессионалами, а не какими-то, пардон, блогерами. Все-таки смотрят только то, что сделано качественно. А "МИР", я считаю, это синоним качества.

– Бренд "Вместе каждый день" объединяет все СМИ МТРК "МИР". На каналах "МИР" и "МИР 24" выходит информационная программа под этим названием, на радио "МИР" – четырехчасовое музыкально-информационное шоу. В чем объединяющая идея?

– Все просто. "Мир" – это большая многонациональная команда, работающая в странах Содружества и в Грузии. И мы рассказываем и показываем только то, что интересно нам самим, а значит, интересно всем, а не только телезрителям, радиослушателям или пользователям соцсетей какой-то одной страны.

– Искусственный интеллект – дань моде или необходимость? Не обман ли это?

– Нет, просто инструмент. Для примера: болты на колесе можно затягивать вручную, а можно пневматическим ключом. Все равно все зависит от профессионализма человека. И если у автора контента, созданного с помощью ИИ, не хватает образования или отсутствует талант, это будет видно.

– Вы всегда сразу видите, какой контент создан с помощью ИИ?

– За километр. Но инструменты ИИ совершенствуются. И сейчас, например, уже невозможно представить создание межпрограммного оформления канала без технологий искусственного интеллекта.

– У каждого народа есть традиции, есть они и в каждой семье. А есть ли традиции у телерадиокомпании "МИР"?

– Добрых традиций много. Во-первых, помогать благотворительным фондам. Во-вторых, отдавать эфир детям 1 июня и проводить накануне 1 сентября "День знаний о телевидении и радио", приглашать к себе гостей. Причем мы это делаем не только в Москве, но и в Минске, Бишкеке, Баку и других странах, в которых у нас есть наши филиалы и представительства. Ну, и плюс, мы вместе с волонтерами из разных стран участвуем в субботниках. Убираем побережье Каспия в Азербайджане, берега Иссык-Куля в Кыргызстане, горные ущелья в Казахстане, сажаем деревья по всему Содружеству. Их уже десятки тысяч. А в Национальный день донора в Москве и день Ашура в Баку участвуем в акциях по сдаче крови. Среди наших сотрудников немало почетных доноров.

– Вы горнолыжник с огромным стажем. Ваш топ-5 горнолыжных курортов в странах СНГ?

– Номер один, безусловно, это Манжерок на Алтае. Номер два – это Красная Поляна. Номер три, наверное, это Шерегеш в Кемеровской области. Следующий – это Шахдаг в Азербайджане. Я катался там в 2024 году и скажу, что сервис и трассы на очень достойном уровне.

Отметим, что Межгосударственная телерадиокомпания "Мир" – это содружество медиаресурсов, в которое входят телеканалы "МИР", "Мир 24", Радио "МИР", информационный портал MIR24.TV и аккаунты в крупнейших социальных сетях. Общий охват аудитории медиахолдинга – более 180 млн человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Бауржан Апсеитов
Бауржан Апсеитов
Шеф-редактор отдела аналитики
Читайте также
Казахстанский тенге празднует свой 30-ый день рождения
06:03, 15 ноября 2023
Казахстанский тенге празднует свой 30-й день рождения
Книга рекордов Гиннесса
07:40, 21 апреля 2024
Старейший в мире орангутан отпраздновал день рождения
Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация
10:15, 16 октября 2025
Положение о Министерстве искусственного интеллекта утвердили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Андрей Мартин и Бьорн Йонсен получили награды по итогам сентября в КПЛ
12:18, Сегодня
Андрей Мартин и Бьорн Йонсен получили награды по итогам сентября в КПЛ
Галымжан Балабек
11:59, Сегодня
Казахстанский пловец Балабек обновил рекорд страны, но не сумел войти в ТОП-10 ЭКМ
&quot;Это было плохо&quot;: Глазунов высказался о провале сборной Казахстана в Лиге наций
11:47, Сегодня
"Это было плохо": Глазунов высказался о провале сборной Казахстана в Лиге наций
Бахыт Сарсекбаев
11:27, Сегодня
"Вы узнаете правду": представитель КФБ Еркинбек раскритиковал Сарсекбаева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: