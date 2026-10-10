Флаг чемпионата мира по дзюдо 2027 года официально передан Казахстану

Казахстан официально принял флаг чемпионата мира по дзюдо 2027 года, который пройдет в Астане. Торжественная церемония передачи состоялась в Баку в рамках завершившегося мирового первенства. Об этом 10 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Федерации дзюдо Казахстана.

Флаг Международной федерации дзюдо (IJF) президенту Федерации дзюдо Казахстана Куанышбеку Есекееву вручила генеральный секретарь организации Лиза Аллан. Ранее символ соревнований ей передал вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли.

Фото: Федерации дзюдо Казахстана

Мировое первенство пройдет в Астане с 7 по 14 июня 2027 года. Турнир станет одним из ключевых этапов олимпийской квалификации к Играм-2028 в Лос-Анджелесе, где спортсмены поборются за рейтинговые очки.

Фото: Федерации дзюдо Казахстана

Как отметил Куанышбек Есекеев, проведение мирового первенства – это свидетельство высокого доверия со стороны международного спортивного сообщества и большая ответственность.

"Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить проведение чемпионата на самом высоком организационном уровне, соответствующем стандартам IJF. Особое внимание мы уделим подготовке национальной сборной. Выступление на домашнем татами перед своими болельщиками накладывает на наших спортсменов дополнительную ответственность. Мы рассчитываем на достойные результаты и будем создавать для этого все необходимые условия". Куанышбек Есекеев, президент Федерации дзюдо РК

Фото: Федерации дзюдо Казахстана

Он также добавил, что впереди предстоит большая комплексная работа, а сам турнир послужит укреплению позиций страны на мировой арене и дальнейшему развитию дзюдо в Казахстане.

В 2027 году Казахстан примет чемпионат мира по дзюдо второй раз в истории – впервые турнир проходил в Астане в 2015 году. Кроме того, с 2023 по 2026 год страна выступала организатором престижного рейтингового турнира Qazaqstan Barysy Grand Slam.

Фото: Федерации дзюдо Казахстана

На прошедшем чемпионате мира в Баку сборная Казахстана завоевала одну награду – "серебро" национальной команде принес Шерзод Давлатов, выступавший в весовой категории до 60 кг.

Партнерский материал