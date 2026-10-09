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Общество

Скончался народный артист Казахстана, выдающийся композитор Бакир Баяхунов

Бакир Баяхунов, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 11:33 Фото: bayakhunov.ru
Ушел из жизни народный артист Казахстана, профессор, выдающийся композитор Бакир Баяхунов. Ему было 93 года, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 9 октября 2026 года, Министерство культуры и информации (МКИ) Казахстана выразило глубокие соболезнования семье, родным и близким, коллегам и ученикам Бакира Яхияулы.

Бакир Яхияулы посвятил всю свою жизнь музыкальному искусству и внес значительный вклад в развитие отечественной композиторской школы. Его произведения, в которых мастерски сочетаются казахское музыкальное наследие, мелодии и напевы народов Востока с традициями европейской академической музыки, обогатили духовное достояние нашей страны.

Выдающийся педагог более 40 лет трудился в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, воспитав несколько поколений профессиональных музыкантов. Он не только передавал ученикам знания, но и прививал им понимание ценности искусства, помогая им находить свой путь в творчестве.

Богатое творческое наследие Бакира Яхияулы, его педагогический пример и светлый образ навсегда останутся в памяти народа.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Бакира Баяхунова.

2 октября 2026 года Министерство культуры и информации Казахстана выразило соболезнования семье и родственникам, близким и коллегам известной журналистки Индиры Жылкайдаровой в связи с ее кончиной.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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