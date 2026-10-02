Скончалась известная казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова

Министерство культуры и информации (МКИ) Казахстана выражает соболезнования семье и родственникам, близким и коллегам известной журналистки Индиры Жылкайдаровой в связи с ее кончиной, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства сегодня, 2 октября 2026 года.

Индира Орынбайкызы с 2015 года работала в агентстве "Хабар", а последние годы занимала должность редактора-аналитика программы "Жеті күн" телеканала "Хабар".

Особое внимание она уделяла парламентской журналистике, общественно-политическим вопросам, а также информационному освещению законодательного процесса в стране. Индира Орынбайкызы глубоко анализировала важные события в жизни страны и вносила свой вклад в оперативное и достоверное донесение актуальных вопросов до зрителей.

Преданность своему делу снискала Индире Орынбайкызы уважение коллег. Ее труд в сфере журналистики получил высокую оценку и на профессиональных конкурсах.

По словам коллег, в последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Индиры Жылкайдаровой.

28 августа 2026 года стало известно, что на 75-м году жизни не стало ветерана казахстанской журналистики Тилеукабыла Мынжасара.