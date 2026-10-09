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Общество

78 КСК и ПКСК получили отказ в перерегистрации

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Вице-министр промышленности и строительства Рахымжан Исакулов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о результатах перерегистрации КСК и ПКСК, подавших заявления до 12 июля 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на сегодняшний день перерегистрацию прошли 395 кооперативов собственников квартир и 132 потребительских кооператива собственников квартир.

"Отказано в прохождении перерегистрации 78 кооперативам в связи с представлением документов, не соответствующих действующему законодательству Республики Казахстан в области регистрации юридических лиц", – говорится в ответе вице-министра.

Основные причины отказов:

  • несоответствие учредительных документов требованиям закона "О жилищных отношениях" и закона "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств";
  • недостоверность сведений о составе участников и о месте нахождения органа управления объектом кондоминиума,
  • отсутствие необходимых сведений, а также нарушение порядка созыва и оформления решения собрания собственников.

Ранее мы писали, что в Казахстане могут изменить процесс регистрации новых руководителей ОСИ.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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