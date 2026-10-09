78 КСК и ПКСК получили отказ в перерегистрации
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр промышленности и строительства Рахымжан Исакулов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о результатах перерегистрации КСК и ПКСК, подавших заявления до 12 июля 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.
По его данным, на сегодняшний день перерегистрацию прошли 395 кооперативов собственников квартир и 132 потребительских кооператива собственников квартир.
"Отказано в прохождении перерегистрации 78 кооперативам в связи с представлением документов, не соответствующих действующему законодательству Республики Казахстан в области регистрации юридических лиц", – говорится в ответе вице-министра.
Основные причины отказов:
- несоответствие учредительных документов требованиям закона "О жилищных отношениях" и закона "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств";
- недостоверность сведений о составе участников и о месте нахождения органа управления объектом кондоминиума,
- отсутствие необходимых сведений, а также нарушение порядка созыва и оформления решения собрания собственников.
Ранее мы писали, что в Казахстане могут изменить процесс регистрации новых руководителей ОСИ.
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