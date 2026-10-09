В Казахстане могут изменить процесс регистрации новых руководителей ОСИ

Вице-министр промышленности и строительства Рахымжан Исакулов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по внесению изменений в процесс регистрации новых руководителей ОСИ, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что при переизбрании председателя ОСИ новый руководитель не всегда имеет возможность самостоятельно внести сведения о себе в государственные информационные системы в случае отказа прежнего руководителя передать ЭЦП юридического лица либо сохранения им фактического доступа к ней.

"Таким образом, возникает несоответствие между решением собственников помещений о переизбрании руководителя ОСИ и актуальными сведениями о руководителе, содержащимися в государственной базе данных "Юридические лица". При этом указанная проблема непосредственно не связана с подтверждением полномочий вновь избранного руководителя, поскольку такие полномочия возникают на основании соответствующего решения собственников, а обусловлена исключительно действующим техническим механизмом актуализации регистрационных сведений", – говорится в ответе вице-министра.

Решением проблемы в Минпроме видят следующие меры:

"В целях устранения указанной проблемы представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения цифрового механизма подтверждения и регистрации смены руководителя ОСИ, при котором внесение сведений о вновь избранном председателе не будет зависеть от передачи ЭЦП прежним руководителем".

В частности, с учетом имеющегося функционала информационной системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства "УправДом" представляется возможным предусмотреть на веб-портале "цифрового правительства" отдельный функционал, обеспечивающий:

проведение собраний собственников помещений и голосования в электронной форме с автоматическим определением лиц, имеющих право голоса;

идентификацию собственников помещений посредством интеграции с соответствующими государственными информационными системами;

формирование электронного протокола собрания с фиксацией решения об избрании нового руководителя ОСИ;

передачу сведений о вновь избранном руководителе в информационную систему "Государственная база данных "Юридические лица" без использования ЭЦП прежнего руководителя.

"Реализация указанного подхода потребует проработки вопроса интеграции соответствующей информационной системы в сфере жилищно-коммунального хозяйства с информационными системами министерства юстиции и иных заинтересованных государственных органов. По указанному вопросу также необходимы поправки в Закон РК "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств", а именно – установление исключения для смены первого руководителя ОСИ", – добавил Рахымжан Исакулов.

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