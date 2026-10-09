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Общество

Усилить требования к "магазинам у дома" могут в Казахстане

Супермаркет, продукты питания, продуктовый, минимаркет, продавщица, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр промышленности и строительства Рахымжан Исакулов в своем ответе на депутатский запрос прокомментировал возможность усиления ряда требований к коммерческим объектам, размещенным внутри жилых домов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что действующим законодательством Казахстана уже установлен ряд требований к санитарным нормам, а также определены требования к эксплуатации коммерческих объектов.

"Наряду с этим дальнейшая проработка обозначенных вопросов требует принятия межведомственных решений всеми заинтересованными государственными органами с учетом строительных и санитарных норм. При этом министерство в настоящее время является регулятором исключительно в части строительных норм", – написал Исакулов.

Он пообещал, что этот вопрос будет дополнительно проработан.

"Полагаем возможным с вашим участием провести ревизию законодательства и проработать концептуальный подход к решению данных вопросов. В свою очередь министерство заявляет о готовности на своей площадке проработать указанные вопросы и принять участие в выработке соответствующих предложений", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что в Казахстане создадут новый цифровой сервис для регулирования ОСИ.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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