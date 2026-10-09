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Общество

Новый цифровой сервис для регулирования ОСИ создадут в Казахстане

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 15:03 Фото: gov4c.kz
Вице-министр промышленности и строительства Рахымжан Исакулов ответил на депутатский запрос касательно запуска цифрового сервиса управления домами с базовым модулем голосования, доступного жителям на безвозмездной основе, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, этот вопрос уже прорабатывался совместно с уполномоченным органом по цифровизации и НАО "Правительство для граждан".

"Госкорпрация прорабатывает вопрос создания альтернативного цифрового сервиса, специально адаптированного для регулирования органов управления объектами кондоминиума (ОСИ). Основной задачей при разработке данного сервиса является обеспечение максимальной защиты персональных данных граждан. В отличие от существующих систем, требующих прямой передачи персональных данных, госкорпорацией инициирован механизм подтверждения права собственности посредством технологии хэширования данных", – говорится в ответе вице-министра.

Как отмечают в ведомстве, это позволит идентифицировать собственника, не подвергая риску утечки его личные сведения.

"На текущий момент данный архитектурный подход находится на стадии согласования с Комитетом информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК для подтверждения соответствия всем требованиям кибербезопасности. По итогам завершения этапа согласования и принятия совместного технического решения госкорпорация выражает готовность к реализации и запуску данного сервиса в 2027 году", – добавил Рахымжан Исакулов.

Ранее мы писали, что 78 КСК и ПКСК получили отказ в перерегистрации.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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