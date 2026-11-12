КНБ заявил о задержании руководителей "Самрук-Қазына" и КТЖ

Сегодня, 12 ноября 2026 года, Комитет национальной безопасности (КНБ) заявил о громком задержании руководителей АО "Самрук-Қазына" и АО "НК "КТЖ", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно официальной публикации:

"11 ноября 2026 года Службой по противодействию коррупции КНБ РК задержаны председатели правления АО "Самрук-Қазына" Н. Жакупов и АО "НК "КТЖ" Е. Отыншиев и другие лица, подозреваемые в совершении коррупционного преступления".

Известно, что идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

Иная информация о ходе досудебного расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В КНБ особо подчеркнули, что работа по борьбе с коррупцией в рамках исполнения установок главы государства и соблюдения принципа "Закон и Порядок" продолжается.

Известно, что Нурлан Жакупов был назначен председателем правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" 3 апреля 2023 года.

Жакупов родился 31 марта 1978 года. С 1996 по 2001 год учился в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ на факультете международных экономических отношений (бакалавр экономики, магистр экономики, кандидат экономических наук).

Трудовую деятельность начал с должности финансового аналитика в Евразийской промышленной ассоциации (2001-2003).

С 2003 по 2016 год работал бизнес-менеджером Chambishi Metals PLC (Замбия, Китве); проектным менеджером Research, Investment and Development Ltd; аналитиком по стоимости акций компании, торгующихся на бирже, в команде базовых материалов Credit Suisse; управляющим директором, членом правления АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук"; директором департамента инвестиционного банкинга, главой представительства в Астане АО "Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)"; исполнительным директором департамента инвестиционного банкинга, главой представительства в Астане UBS AG Almaty Representative Office.

Также занимал такие должности, как: управляющий директор по развитию и инвестициям – член правления АО "НАК "Казатомпром" (2016-2017); председатель правления АО "СПК "Астана" (2017-2019); представитель в Казахстане Rothschild & Co (2019-2020).

До назначения – с 2020 года – председатель правления "Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company" Ltd.

Что касается Елжаса Отыншиева, то он был назначен на должность председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" совсем недавно, 20 июля 2026 года.

Отыншиев окончил бакалавриат и магистратуру Московского физико-технического института по специальности "Общая и прикладная физика".

Трудовую деятельность начал в 2007 году консультантом департамента оценки бизнеса и сопровождения сделок в московском офисе Ernst & Young.

С 2009 по 2019 год работал в АО "Самрук-Қазына" и его дочерних компаниях. В 2021-2023 годах был на руководящих позициях в KIDF, где курировал управление инвестиционным портфелем.

С апреля 2023 года по 2026 год занимал должность Управляющего директора по стратегии и управлению активами – члена правления АО "Самрук-Қазына". В этой должности отвечал за управление портфельными компаниями Фонда в нефтегазовом, железнодорожном, горнорудном и других секторах.

С февраля 2024 года являлся членом Совета директоров АО "НК "Қазақстан темір жолы". В 2023 году награжден государственной наградой – медалью "Ерен еңбегі үшін".