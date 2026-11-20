"12 катков будут бесплатными": хорошую новость сообщили жителям Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В зимнем сезоне 2026-2027 годов в Алматы планируют открыть 19 катков под открытым небом. Такой хорошей новостью сегодня, 20 ноября, поделилась пресс-служба акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в Управлении спорта города, площадки появятся во всех восьми районах города, 12 из них будут бесплатными.
"Катки разместят в парках, возле крупных спортивных арен, торговых центров и в жилых микрорайонах. Их общая площадь превысит 20 тысяч квадратных метров. В этом сезоне пять бесплатных катков впервые оборудуют на территории Flow Park, Алматинского ипподрома, школы №221 в микрорайоне Шугыла, парка имени Сакена Сейфуллина и комплекса лыжных трамплинов "Сункар".Пресс-служба акимата Алматы
Где откроют катки:
- Алатауский район – "Алматы Арена".
- Алмалинский район – территория КБТУ.
- Ауэзовский район – Family Park.
- Бостандыкский район – парк Фонда Первого Президента на улице Ганди, Flow Park, комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Esentai Mall, Villa Boutiques & Restaurants и MEGA Alma-Ata.
- Жетысуский район – Алматинский ипподром и Kokjiek Garden в микрорайоне Кокжиек.
- Медеуский район – парк "Терренкур", "Халык Арена", парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Dostyk Plaza, конный клуб Haragun и Центральный парк культуры и отдыха.
- Наурызбайский район – школа № 221 в микрорайоне Шугыла.
- Турксибский район – парк имени Сакена Сейфуллина.
"Открытие ледовых площадок запланировано на декабрь, однако точная дата будет определяться в зависимости от погодных условий".Пресс-служба акимата Алматы
График работы бесплатных катков
Бесплатные катки будут работать ежедневно с 10:00 до 23:00, включая выходные и праздничные дни. На каждой площадке предусмотрено четыре сеанса массового катания по 2,5 часа.
- 10:00-12:30.
- 13:30-16:00.
- 17:00-19:30.
- 20:30-23:00.
"В перерывах между сеансами лед будут готовить к следующему катанию. На бесплатные площадки можно прийти со своими коньками или взять их напрокат за отдельную плату. Стоимость проката будут устанавливать обслуживающие организации".Пресс-служба акимата Алматы
7 октября 2026 года мы писали, что Алматы прощается с фонтанами до весны-2027. А 21 октября в акимате объяснили, почему некоторые фонтаны продолжают работать, несмотря на завершение официального сезона работы.
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