В зимнем сезоне 2026-2027 годов в Алматы планируют открыть 19 катков под открытым небом. Такой хорошей новостью сегодня, 20 ноября, поделилась пресс-служба акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении спорта города, площадки появятся во всех восьми районах города, 12 из них будут бесплатными .

"Катки разместят в парках, возле крупных спортивных арен, торговых центров и в жилых микрорайонах. Их общая площадь превысит 20 тысяч квадратных метров. В этом сезоне пять бесплатных катков впервые оборудуют на территории Flow Park, Алматинского ипподрома, школы №221 в микрорайоне Шугыла, парка имени Сакена Сейфуллина и комплекса лыжных трамплинов "Сункар". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Где откроют катки:

Алатауский район – "Алматы Арена".

Алмалинский район – территория КБТУ.

Ауэзовский район – Family Park.

Бостандыкский район – парк Фонда Первого Президента на улице Ганди, Flow Park, комплекс лыжных трамплинов "Сункар", Esentai Mall, Villa Boutiques & Restaurants и MEGA Alma-Ata.

Жетысуский район – Алматинский ипподром и Kokjiek Garden в микрорайоне Кокжиек.

Медеуский район – парк "Терренкур", "Халык Арена", парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Dostyk Plaza, конный клуб Haragun и Центральный парк культуры и отдыха.

Наурызбайский район – школа № 221 в микрорайоне Шугыла.

Турксибский район – парк имени Сакена Сейфуллина.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Открытие ледовых площадок запланировано на декабрь, однако точная дата будет определяться в зависимости от погодных условий". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

График работы бесплатных катков

Бесплатные катки будут работать ежедневно с 10:00 до 23:00, включая выходные и праздничные дни. На каждой площадке предусмотрено четыре сеанса массового катания по 2,5 часа.

10:00-12:30.

13:30-16:00.

17:00-19:30.

20:30-23:00.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"В перерывах между сеансами лед будут готовить к следующему катанию. На бесплатные площадки можно прийти со своими коньками или взять их напрокат за отдельную плату. Стоимость проката будут устанавливать обслуживающие организации". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

7 октября 2026 года мы писали, что Алматы прощается с фонтанами до весны-2027. А 21 октября в акимате объяснили, почему некоторые фонтаны продолжают работать, несмотря на завершение официального сезона работы.