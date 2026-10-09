На крупном проспекте Алматы введут ограничения: названы сроки

Фото: unsplash

В Алматы временно ограничат движение на участке одного из главных и исторических проспектов города. Речь – о пр. Абылай хана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 октября 2026 года, проинформировала пресс-служба акимата южной столицы: "В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке пр. Абылай хана. Так, 08:00 10 октября до 20:00 11 октября движение будет закрыто на участке от пр. Райымбека до ул. Маметовой". Жителей и гостей мегаполиса заверили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. "Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали в пресс-службе акимата Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы Ранее в Алматы временные ограничения движения в рамках реализации проекта ЛРТ вводились на участке ул. Толе би.

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