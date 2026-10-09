#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
448.94
502.05
5.26
Общество

На крупном проспекте Алматы введут ограничения: названы сроки

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, пробка, пробки , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:56 Фото: unsplash
В Алматы временно ограничат движение на участке одного из главных и исторических проспектов города. Речь – о пр. Абылай хана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 октября 2026 года, проинформировала пресс-служба акимата южной столицы:

"В Алматы в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке пр. Абылай хана. Так, 08:00 10 октября до 20:00 11 октября движение будет закрыто на участке от пр. Райымбека до ул. Маметовой".

Жителей и гостей мегаполиса заверили, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали в пресс-службе акимата Алматы.

Алматы, проспект, ограничения, схема, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:56

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее в Алматы временные ограничения движения в рамках реализации проекта ЛРТ вводились на участке ул. Толе би.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, улица, улицы, разметка, разметки, вафельная разметка, вафельные разметки, правила дорожного движения РК, ПДД РК, общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобус
16:01, 24 августа 2026
В Алматы до 1 сентября введут ограничения на участке проспекта Абая
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
13:26, 21 сентября 2024
На сутки вводятся ограничения на одном из проспектов Алматы
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
17:38, 30 мая 2025
В Алматы на ночь перекроют участок проспекта Райымбека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мырза Еркинбек и Бахыт Сарсекбаев
16:45, Сегодня
Сарсекбаев помирился с раскритиковавшим его представителем КФБ
Бой Аиды Абикеевой
16:29, Сегодня
"Хороший рефери – это половина победы": арбитр Касымханов раскритиковал федерацию бокса
Жибек Куламбаева
16:23, Сегодня
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Турции
Мовсар Евлоев
16:13, Сегодня
"Либо засабмитить, либо нокаутировать": Ян назвал два варианта победы Евлоева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: