В Алматы ограничат движение на перекрестке Толе би – Розыбакиева: названы даты
Фото: Zakon.kz
В Алматы в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) введут временные ограничения движения на участке ул. Толе би, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 30 сентября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:
"С 22:00 до 06:00 30 сентября и 1 октября движение будет ограничено на перекрестке с ул. Розыбакиева".
Как сообщается, на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.
Жителей и гостей попросили заранее планировать свой маршрут.
25 сентября 2026 года сообщалось о поэтапном частичном перекрытии ул. Толе би в Алматы. Причина – реализация проекта ЛРТ.
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