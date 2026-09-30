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Общество

В Алматы ограничат движение на перекрестке Толе би – Розыбакиева: названы даты

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 15:55 Фото: Zakon.kz
В Алматы в рамках реализации проекта легкорельсового транспорта (ЛРТ) введут временные ограничения движения на участке ул. Толе би, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 сентября 2026 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"С 22:00 до 06:00 30 сентября и 1 октября движение будет ограничено на перекрестке с ул. Розыбакиева".

Как сообщается, на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 15:55

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Жителей и гостей попросили заранее планировать свой маршрут.

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25 сентября 2026 года сообщалось о поэтапном частичном перекрытии ул. Толе би в Алматы. Причина – реализация проекта ЛРТ.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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