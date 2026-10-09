Лечить на малой родине: почему молодые специалисты выбирают районы Акмолинской области

Работа в сельских медучреждениях становится все более привлекательной для молодых специалистов в Акмолинской области. Об этом говорит статистика: с начала года дефицит кадров в больницах и поликлиниках региона сократился почти на 16 процентов, передает Zakon.kz

Стимулом для специалистов стали подъемные выплаты – тем, кто едет работать в сельскую глубинку, выплачивают по 8,5 миллиона тенге, а в городах дают по 5 миллионов. Кроме того, активно работают государственные программы вроде "С дипломом в село", помогающие медикам обзавестись собственным жильем.

"Благодаря принимаемым мерам с начала года в медицинские организации области привлечено 186 медицинских работников, в том числе 74 врача, из которых 44 – для работы в сельской местности, и 112 работников среднего медицинского персонала, из которых 71 – в сельскую местность. В целях подготовки собственных кадров для системы здравоохранения за счет грантов местного исполнительного органа в настоящее время обучаются 243 человека", – сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения Акмолинской области Мадина Смагулова.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Сегодня по именным стипендиям в медицинских вузах учатся 78 человек, а местные акиматы и больницы заключают трехсторонние договоры, гарантирующие молодым кадрам рабочие места с обязательной отработкой. Кроме того, в этом году областной акимат увеличил число грантов на резидентуру сразу на 40 мест, чтобы закрыть потребность в узких специалистах, а ситуация с кадровым дефицитом находится на постоянном контроле Управления здравоохранения.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Отличным примером того, как это работает на практике, стал Жаркаинский район. За последние два года местная медицина приросла 17 молодыми специалистами. Сюда охотно возвращаются выпускники медицинских вузов и колледжей, выбравшие работу на малой родине.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Главный секрет успеха на местах – это забота о быте врачей. Приезжающим специалистам сразу выделяют квартиры в новостройках и места в общежитиях. Когда у молодого доктора решен жилищный вопрос и есть достойные подъемные, он не стремится уехать в мегаполис, а остается лечить местных жителей, повышая качество и доступность медицины в регионах.