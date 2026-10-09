#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
453.93
508.72
5.35
Общество

Миллион тенге свалился на счет казахстанца, но радость оказалась недолгой

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 00:13 Фото: freepik
В Костанайской области судебная медиация помогла урегулировать спор о взыскании 1 млн тенге, который мужчина перевел на банковский счет в результате действий мошенников, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось в ходе процесса, пострадавший попался на уловки неизвестных аферистов. Находясь в заблуждении, он перевел один миллион тенге через мобильный банк на расчетный счет гражданина У.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело, а обманутого мужчину официально признали потерпевшим.

"В ходе проведения примирительной процедуры стороны при содействии судьи примирителя урегулировали спор в порядке судебной медиации путем заключения соглашения", – рассказали в суде.

По условиям утвержденного документа, ответчик обязался вернуть весь миллион тенге в рассрочку – он будет выплачивать истцу по 50 тысяч тенге ежемесячно до полного погашения долга.

Определением суда соглашение официально утверждено, а производство по гражданскому делу прекращено.

Другой казахстанке удалось через суды избавиться от микрокредитов, которые "повесили" на нее путем мошенничества.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
09:08, 17 июня 2024
Казахстанка через суд вернула миллион тенге, которым завладели мошенники
Перевели миллионы тенге на неизвестные счета: крупное киберпреступление раскрыто в Казахстане
17:39, 04 марта 2025
Перевели миллионы тенге на неизвестные счета: крупное киберпреступление раскрыто в Казахстане
Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака
12:40, 17 февраля 2025
Хакер украл со счета казахстанской больницы 350 миллионов тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
00:52, 10 октября 2026
Магомед Анкалаев высказался о шансах вновь побороться за титул UFC
Фото: olympics.com
00:23, 10 октября 2026
Александра Трусова рассказала, как настраивалась на турнир в Казахстане
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
23:42, 09 октября 2026
"Снежные Барсы" одержали крупную победу над "Реактором" в МХЛ
Фото: НОК РК
23:08, 09 октября 2026
Софья Самоделкина прокомментировала завоёванную медаль на Мемориале Дениса Тена
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: