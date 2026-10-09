Миллион тенге свалился на счет казахстанца, но радость оказалась недолгой

В Костанайской области судебная медиация помогла урегулировать спор о взыскании 1 млн тенге, который мужчина перевел на банковский счет в результате действий мошенников, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось в ходе процесса, пострадавший попался на уловки неизвестных аферистов. Находясь в заблуждении, он перевел один миллион тенге через мобильный банк на расчетный счет гражданина У.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело, а обманутого мужчину официально признали потерпевшим.

"В ходе проведения примирительной процедуры стороны при содействии судьи примирителя урегулировали спор в порядке судебной медиации путем заключения соглашения", – рассказали в суде.

По условиям утвержденного документа, ответчик обязался вернуть весь миллион тенге в рассрочку – он будет выплачивать истцу по 50 тысяч тенге ежемесячно до полного погашения долга.

Определением суда соглашение официально утверждено, а производство по гражданскому делу прекращено.

Другой казахстанке удалось через суды избавиться от микрокредитов, которые "повесили" на нее путем мошенничества.