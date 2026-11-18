"Свалившиеся" с неба 700 тысяч тенге обернулись для казахстанца судебным иском
Как выяснилось во время разбирательств, все началось с классической схемы обмана. Сначала потерпевшей позвонили якобы сотрудники энергосбытовой компании и попросили продиктовать код из SMS.
Затем к афере подключился другой злоумышленник, который напугал женщину оформлением кредита и убедил перевести сбережения на "безопасный счет".
"В результате обмана истец перечислила 700 тыс. тенге. Осознав, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в правоохранительные органы, где была признана потерпевшей. В ходе проверки установлено, что перечисленные денежные средства поступили на банковский счет ответчика, проживающего в Жуалынском районе Жамбылской области", – говорится в сообщении.
В суде установили, что никаких договорных или деловых отношений между сторонами не было, а владелец счета просто потратил чужие деньги по своему усмотрению. Поскольку законных оснований для получения этой суммы у него не имелось, суд встал на сторону пострадавшей.
Иск женщины удовлетворили полностью. С ответчика взыскали 700 тыс. тенге неосновательного обогащения, а также расходы на представителя и госпошлину.
Решение суда еще не вступило в законную силу.
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