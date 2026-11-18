Жительница Костаная через суд вернула 700 тыс. тенге, которые она перевела телефонным мошенникам. Деньги ушли на счет жителя Жамбылской области, которого суд обязал вернуть всю сумму, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось во время разбирательств, все началось с классической схемы обмана. Сначала потерпевшей позвонили якобы сотрудники энергосбытовой компании и попросили продиктовать код из SMS.

Затем к афере подключился другой злоумышленник, который напугал женщину оформлением кредита и убедил перевести сбережения на "безопасный счет".

"В результате обмана истец перечислила 700 тыс. тенге. Осознав, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в правоохранительные органы, где была признана потерпевшей. В ходе проверки установлено, что перечисленные денежные средства поступили на банковский счет ответчика, проживающего в Жуалынском районе Жамбылской области", – говорится в сообщении.

В суде установили, что никаких договорных или деловых отношений между сторонами не было, а владелец счета просто потратил чужие деньги по своему усмотрению. Поскольку законных оснований для получения этой суммы у него не имелось, суд встал на сторону пострадавшей.

Иск женщины удовлетворили полностью. С ответчика взыскали 700 тыс. тенге неосновательного обогащения, а также расходы на представителя и госпошлину.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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