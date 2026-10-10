День психического здоровья: как в Казахстане помогают пациентам

В Казахстане работают 101 первичный центр и 203 кабинета психического здоровья. Они помогают выявлять заболевания на ранней стадии и получать лечение рядом с домом. До конца 2026 года планируют открыть еще шесть центров, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства здравоохранения, за первое полугодие 2026 года в амбулаторную службу обратились 874 398 раз. Отдельное внимание уделяют реабилитации людей с зависимостью от психоактивных веществ. Такие отделения работают во всех 20 регионах страны.

"Доля пациентов, прошедших реабилитацию после добровольного лечения, выросла с 27% в 2023 году до 50% в 2025 году. Также в 2026 году на 3,7% увеличилось количество психиатрических коек дневного пребывания. Это позволяет пациентам получать лечение без круглосуточного нахождения в больнице", – сообщает ведомство.

Еще одно важное направление – помощь детям с расстройствами аутистического спектра. На 1 октября 2026 года под наблюдением врачей находились 21 335 человек с такими расстройствами, в том числе 20 777 детей.

В 2025 году обучение по вопросам психического здоровья прошли 2 150 медицинских работников. В поликлиниках также внедряют новые подходы к раннему выявлению расстройств и сопровождению пациентов.

Стоит отметить, что 10 октября во всем мире ежегодно отмечают День психического здоровья.