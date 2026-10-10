Депортация состоялась не сразу: иностранец больше двух лет прятался в Казахстане

Иностранец больше двух лет незаконно находился в Казахстане и прятался от полиции после решения суда о его депортации. Об этом 10 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Еще в марте 2024 года суд принял официальное решение о выдворении гражданина одной из стран ближнего зарубежья за пределы Республики Казахстан.

Однако мужчина проигнорировал постановление и перешел на нелегальное положение, надеясь затеряться на территории региона.

"В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал-2026" сотрудники полиции установили его местонахождение и приняли меры по исполнению решения суда. Спустя более двух лет иностранный гражданин был принудительно выдворен за пределы страны", – говорится в сообщении ДП.

Ранее в Департаменте полиции Костанайской области прокомментировали смертельное ДТП, которое произошло на трассе Алматы – Екатеринбург.