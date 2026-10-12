Автомобиль астанчанина отправили на штрафстоянку из-за цвета

Сотрудники полка патрульной полиции остановили автомобиль марки BMW из-за измененного заводского цвета, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Астаны 11 октября 2026 года сообщили, что во время проверки автомобиля было установлено, что владелец изменил заводской цвет. Он оклеил кузов бронепленкой другого цвета, однако соответствующие изменения в технический паспорт не внес.

"В отношении водителя составлен административный протокол. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку до устранения выявленного нарушения", – проинформировали в ДП Астаны.

Правоохранители призывают водителей соблюдать требования законодательства и своевременно вносить соответствующие изменения в регистрационные документы транспортных средств.

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