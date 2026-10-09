Врачи выявили у казахстанца то, что поставило крест на вождении

Жителя Восточно-Казахстанской области через суд лишили права управления транспортными средствами из-за выявленного медицинского противопоказания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 9 октября 2026 года издание YK-news.kz, согласно заключению врачебно-консультационной комиссии, у мужчины диагностировали эпилепсию.

Изучив представленные доказательства, суд установил, что заболевание входит в перечень абсолютных медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.

"В результате суд удовлетворил иск Департамента полиции и лишил мужчину водительских "прав", – говорится в сообщении.

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