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Общество

Проверка выявила некачественный бензин в трех регионах Казахстана

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 11:34 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно контроля качества топлива на казахстанских автозаправочных станциях (АЗС), передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что при выявлении несоответствия топлива установленным требованиям виновное лицо определяется на основании результатов государственного контроля и лабораторных исследований.

"В целом с начала 2026 года Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции проведено 76 контрольных мероприятий на АЗС, включая внеплановые проверки, профилактический контроль и контрольные закупки. Отобрано 78 образцов бензина", – говорится в ответе премьера.

По результатам лабораторных исследований в трех случаях – в Алматы, Кызылординской области, области Жетысу – подтверждено несоответствие установленным требованиям.

По выявленным фактам приняты меры реагирования в соответствии с законодательством.

Ранее мы писали, что обязательную маркировку нефтепродуктов могут ввести в Казахстане в 2027 году.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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