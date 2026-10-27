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Общество

Нарушения ЧСИ будут автоматически выявлять в Казахстане

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 10:34 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно государственного контроля за деятельностью частных судебных исполнителей (ЧСИ), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, правительством ведется работа по совершенствованию законодательных механизмов и инструментов контроля за их деятельностью.

"В частности, введены дополнительные основания приостановления действия лицензии ЧСИ и вменена обязанность ЧСИ рассматривать представления территориальных органов юстиции с принятием мер по устранению выявленных нарушений. Контроль за деятельностью ЧСИ осуществляется посредством автоматизированной информационной системы органов исполнительного производства (АИС ОИП) и анализа материалов исполнительных производств", – говорится в ответе премьера.

При выявлении нарушений территориальный орган юстиции вносит представление об их устранении в срок до 10 рабочих дней. Неисполнение представления или непринятие необходимых мер может повлечь рассмотрение вопроса о приостановлении действия лицензии в установленном порядке.

Кроме того, с 1 января 2027 года вводится обязательная периодическая аттестация действующих ЧСИ один раз в три года для оценки знания законодательства и способности применять его на практике. Повторное непрохождение аттестации либо неявка без уважительных причин повлечет лишение лицензии в установленном законодательством порядке.

"Наряду с этим в АИС ОИП внедрены инструменты автоматизированного мониторинга деятельности ЧСИ, позволяющие выявлять непринятие предусмотренных законом мер принудительного исполнения и контролировать своевременность их совершения. Также ведется работа по введению проактивного контроля, при котором АИС ОИП будет автоматически выявлять признаки нарушений, отслеживать их устранение и формировать сведения о проведенных проверках и принятых мерах", – добавил Бектенов.

Ранее премьер прокомментировал возможность ужесточения мер по отношению к должникам по алиментам.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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