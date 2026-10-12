90 собак остались без хозяина и ищут новый дом в Алматинской области: зоозащитник обратился к жителям

Около 90 собак, оставшихся в приюте Dog House "Твардовский дом" в Жамбылском районе Алматинской области, обеспечены кормом. Сейчас ведется работа по их дальнейшему размещению в других приютах и частных домах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 11 октября 2026 года в районном акимате, к работе подключился известный зоозащитник, руководитель приюта "ДОС" Рамзан Бацалов.

"Володя Тепляков – наш друг и общий товарищ. Сейчас на территории приюта осталось порядка 90 собак. Как вы видите, полиция еще ведет расследование... Хочу сказать для всех соцсетей: мы совместно с акиматами районов занимаемся судьбой собак", – отметил он.

Совместно с представителями местных исполнительных органов и волонтерами Рамзан Бацалов помогает координировать работу по размещению животных. Для этих целей предоставлен транспорт.

Зоозащитник попросил не распространять непроверенную информацию и не противопоставлять друг другу волонтеров, приюты и государственные органы. А жителей, готовых взять собак на содержание, он призвал откликнуться и помочь животным обрести новый дом.

"Попрошу не разгонять слухи, что акиматы выселяют, вызывают ветстанции. Мы совместно с акиматами занялись судьбой собак: мы их развозим по приютам, по домам. Просьба к жителям откликнуться, кто может взять хоть по одной собаке. Мы работаем на месте. Со стороны акиматов нам транспорт предоставлен, помощь предоставлена людьми. В общем, мы работаем все вместе, все вместе решаем эту большую проблему... Мы все сообща решаем эту проблему. Это наше общее горе. Попрошу на нем не пиариться, не хайпиться", – заявил Рамзан Бацалов.

В акимате Жамбылского района добавили, что правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств гибели Владимира Теплякова. Дальнейшую судьбу приюта Dog House "Твардовский дом" будет решать его семья.

Владимир Тепляков – казахстанский зоозащитник и основатель алматинского приюта для собак Dog House "Твардовский дом". Этот приют он основал в 2015 году и назвал его в память о своем приемном сыне Ильясе (носившем псевдоним Твардовский), который мечтал о большом ветеринарном центре, но ушел из жизни в 21 год. Ради заботы о животных Тепляков ушел с высокооплачиваемой должности.

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7 октября 2026 года стало известно о смерти основателя приюта по спасению животных Dog House "Твардовский дом" Владимира Теплякова. В этот же день полицией было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

После гибели Владимира Теплякова около 90 собак остались одни в степи Алматинской области без надлежащих условий.