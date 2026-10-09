Сын убитого зоозащитника в Алматинской области рассказал, что будет с приютом для собак

Владимир Тепляков был человеком добрейшей души и всегда спешил на помощь всем нуждающимся. 7 октября он как обычно с утра отправился в приют покормить собак. Уходил из дома веселым, шутил и ничего не предвещало беды. Zakon.kz узнал, что произошло в день убийства известного зоозащитника.

Сергей – сын Владимира Теплякова. Dog House "Твардовский дом" – их семейная отдушина. Хотя сам приют основан в 2015 году, помогать животным они начали задолго до этого.

"Твардовским себя называл Ильяс – мой близкий друг, с которым мы, будучи подростками, хорошо общались. У него была тяжелая судьба, ему негде было жить, и тогда я привел его к себе домой. Он стал мне родным братом, а родителям – сыном. Ильяс сильно был привязан к отцу. Очень любил животных, всегда подкармливал их, помогал. Затем разбился в аварии. Мы продолжили его дело и в память о нем создали приют". Сергей Тепляков

Владимир Тепляков. Фото предоставлено Арсеном Кабденовым

Приютом занимались всей семьей. За эти годы они спасали тысячи искалеченных животных, которых нужно было лечить, окутывать любовью.

"К нам попадают те питомцы, которые подверглись издевательствам, травмированные, кого-то сбила машина. Мы лечим их, возвращаем веру в человечество. В основном у нас собаки, но и кошки попадались. Было время, когда кочевали. Сейчас мы временно пользуемся сельхозучастком, который находится за пределами дачного массива. Отдалены, чтобы никому не мешать, и у людей не было к нам лишних вопросов". Сергей Тепляков

Большую часть времени с собаками проводил Владимир Тепляков. Он каждую ласково звал по кличке, знал ее нрав и какой подход к ней подобрать.

"Чаще всего к ним ездил папа, потому что он был единственный за рулем, а туда ехать далеко. Это было не просто любимое хобби или постоянная работа, а смысл жизни. Друзья, за которых мы в ответе. В настоящее время на попечении около 90 собак, есть еще и те, которые прибегают, чтобы поесть". Сергей Тепляков

7 октября ничто не предвещало беды: зоозащитник был в хорошем настроении и как обычно с утра отправился покормить хвостатых друзей.

"Все было прекрасно, папа был веселый, много шутил. Так ушел на ежедневную кормежку. Это занимает определенное время, и в нужный час он просто не вернулся. Мы сразу почуяли неладное. Там на территории проблемы со связью, поэтому мы попросили знакомого сходить к нему, почему он так долго задерживается. Тот как раз недалеко от приюта живет, он и обнаружил его мертвым на территории. Не могу сильно распространяться о чем-либо, но это криминальное дело – убийство". Сергей Тепляков

Фото: предоставлено Арсеном Кабденовым

Сергей Тепляков уверяет, что у него никогда ни с кем не было конфликтов, и подозреваемых в том, кто пошел на такой жестокий шаг, тоже нет.

"У нас никогда не было конфликтов. Все дачники знают отца, всегда с ним были в хороших отношениях. К нему все обращались, он всем помогал. Там на дачах все друг за друга держатся, потому что мало народу там живет на постоянной основе. Поэтому все в глубоком шоке. Подозреваемых пока нет, никто не задержан. Сейчас идут следственные действия. Но на территории приюта не было камер, из-за отсутствия электричества у нас не было такой возможности. Если убийца прочтет эти строки, я хочу спросить: за что, вы убили моего отца? Мне непонятно, за что". Сергей Тепляков

Фото: предоставлено Арсеном Кабденовым

Убийство получило широкий общественный резонанс, и желающих помочь приюту сейчас много. Однако семья пока занята проводами Владимира Теплякова в последний путь. Его сегодня, 9 октября, похоронили на Первомайском кладбище в пригороде Алматы.

"Остались я, мама и бабушка. Из-за похорон мы приостановили работу, потому что не можем за всем успеть. Спасибо всем неравнодушным, что откликнулись. Скорее всего, уже в выходные дни будем связываться с волонтерами и с теми, кто хотел приехать". Сергей Тепляков

Также парень заявил, что намерен прекратить работу приюта, а собакам найти новых хозяев.

"Скорее всего, приют будем закрывать. Возможно, останутся какие-то животные, которых не сможем пристроить. Но сейчас мы будем как-то расформировывать, потому что нет возможности все это тянуть до конца, все тяжелее доставать корма и по численности безумная нагрузка". Сергей Тепляков

Фото: предоставлено Арсеном Кабденовым

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Zakon.kz связался с волонтером Арсеном Кабденовым, который в настоящее время занимается поиском новых хозяев для собак из Dog House "Твардовский дом". Он поделился, что имеет группу помощи приютам и раз в месяц они помогают одному приюту.

"Нашей группе уже полгода, в этот раз решили помочь приюту "Омега", но они отказались в пользу приюта "Твардовский дом", сославшись на то, что те испытывают не самые лучшие времена. А "Амиго" и "Твардовский дом" недалеко друг от друга находятся. Мы решили помочь этому приюту. Это находится далеко от города и дачного сектора. Там степь и ничего нет. Приехав, я увидел, что собаки сидят в будках и на цепи. Конечно, это не самый лучший вариант, но из-за отсутствия забора приходится так делать". Арсен Кабденов

Фото: предоставлено Арсеном Кабденовым

В тот день два зоозащитника долго разговаривали. Арсен признался, что увидел, насколько Владимир хочет помогать животным, но о приюте мало кто знает, поэтому помощи практически не поступало.

"Владимир говорил, что ежемесячно приют собирает в районе 300 тыс. тенге. При этом он платил сотруднику. Также они с семьей работают, поэтому плюс сверху докидывают. По сути, приют содержали на свои средства". Арсен Кабденов

Фото: предоставлено Арсеном Кабденовым

Глядя на обстановку, гость тогда понял, что работы здесь полно: строить вольеры, закрыть территорию забором, сама земля в аренде, то есть это не частная собственность. Соответственно, вкладывать предстоит очень большие деньги.

"Я подумал, целесообразнее будет пристроить собак. Владимир сказал, подумает, а вечером перезвонил и согласился. Говорит: "Сколько сможем, пристроим, а оставшихся, обычно старичков не берут, оставлю себе на доживание". Инициатива шла с моей стороны, я понял, что работы было много и у них финансирования практически нет. А брать на себя ответственность за финансирование я тоже не могу, потому что не занимаюсь сборами". Арсен Кабденов

Буквально через несколько дней Арсен Кабденов услышал, что Владимир Тепляков ушел из жизни.

"Поначалу сказали, что это может инсульт или инфаркт, потом информация дошла, что его застрелили. У нас получилось вызвать большой резонанс. Но на деле пока тяжело. На выходных хочу поехать туда, взять с собой зоозащитников, блогеров. Пофотографировать каждую собаку и выкладывать посты для пристройства. Уже сейчас около 40 человек написали, что хотят взять, интересовались о породах. Думаю, процесс пошел". Арсен Кабденов

Фото: предоставлено Арсеном Кабденовым

Также Арсен Кабденов подчеркнул, что он оказывает помощь приюту не потому, что хочет сдержать слово, данное его основателю, а прежде всего из-за того, что искренне хочет помочь собакам.

"Не знал, что так случится, думал, вместе будем пристраивать. Я уже фотографа позвал, первые 20 собак уже сфотографировали вместе с Владимиром. Мне оставалось взять у него информацию: какая кличка у собаки, как спасли ее, какой у нее характер". Арсен Кабденов

Алматинец считает, что бросить собак будет несправедливо. Детище Владимира Теплякова должно быть в добрых руках.

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В Департаменте полиции Алматинской области уточнили, что касательно убийства Владимира Теплякова возбуждено уголовное дело. Там также отметили, что в настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание причастных лиц. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.