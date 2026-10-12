Арест до 10 суток: прокуратура предупредила жителей Астаны

Сегодня, 12 октября 2026 года, прокуратура Астаны обратилась с важным предупреждением к жителям и гостям столицы. Причина – поздравления с запуском фейерверков и громкой музыкой в ночное время, сообщает Zakon.kz.

В последнее время, как отметили в надзорном органе, стало традицией поздравлять именинников запуском фейерверков с громкой музыкой в ночное время возле жилых домов, что приводит к массовому срабатыванию автосигнализаций и вызывают обоснованное недовольство жителей.

Подчеркивается, что столичная прокуратура сформировала принципиальную позицию по данному вопросу, внедрив практику привлечения нарушителей к ответственности по ч. 1 ст. 434 "Мелкое хулиганство" КоАП РК.

Согласно предоставленной информации, к административной ответственности привлечены уже 26 нарушителей. Из них:

19 – арестованы до 10 суток,

6 женщин, воспитывающих детей до 14 лет, а также 1 несовершеннолетний – привлечены к штрафу.

"Запуск пиротехники в ночное время, среди людей, возле жилых домов или автомобилей создает прямую угрозу жизни, пожарной безопасности, здоровью и имуществу окружающих. Прокуратура столицы призывает граждан уважать чужой покой и соблюдать общественный порядок". Прокуратура Астаны

20 сентября 2026 года стало известно, что астанчанина арестовали из-за свадебного салюта.