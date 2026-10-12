Арест до 10 суток: прокуратура предупредила жителей Астаны
Фото: pexels
Сегодня, 12 октября 2026 года, прокуратура Астаны обратилась с важным предупреждением к жителям и гостям столицы. Причина – поздравления с запуском фейерверков и громкой музыкой в ночное время, сообщает Zakon.kz.
В последнее время, как отметили в надзорном органе, стало традицией поздравлять именинников запуском фейерверков с громкой музыкой в ночное время возле жилых домов, что приводит к массовому срабатыванию автосигнализаций и вызывают обоснованное недовольство жителей.
Подчеркивается, что столичная прокуратура сформировала принципиальную позицию по данному вопросу, внедрив практику привлечения нарушителей к ответственности по ч. 1 ст. 434 "Мелкое хулиганство" КоАП РК.
Согласно предоставленной информации, к административной ответственности привлечены уже 26 нарушителей. Из них:
- 19 – арестованы до 10 суток,
- 6 женщин, воспитывающих детей до 14 лет, а также 1 несовершеннолетний – привлечены к штрафу.
"Запуск пиротехники в ночное время, среди людей, возле жилых домов или автомобилей создает прямую угрозу жизни, пожарной безопасности, здоровью и имуществу окружающих. Прокуратура столицы призывает граждан уважать чужой покой и соблюдать общественный порядок".Прокуратура Астаны
20 сентября 2026 года стало известно, что астанчанина арестовали из-за свадебного салюта.
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