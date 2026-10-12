#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Общество

Арест до 10 суток: прокуратура предупредила жителей Астаны

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 12:54 Фото: pexels
Сегодня, 12 октября 2026 года, прокуратура Астаны обратилась с важным предупреждением к жителям и гостям столицы. Причина – поздравления с запуском фейерверков и громкой музыкой в ночное время, сообщает Zakon.kz.

В последнее время, как отметили в надзорном органе, стало традицией поздравлять именинников запуском фейерверков с громкой музыкой в ночное время возле жилых домов, что приводит к массовому срабатыванию автосигнализаций и вызывают обоснованное недовольство жителей.

Подчеркивается, что столичная прокуратура сформировала принципиальную позицию по данному вопросу, внедрив практику привлечения нарушителей к ответственности по ч. 1 ст. 434 "Мелкое хулиганство" КоАП РК.

Согласно предоставленной информации, к административной ответственности привлечены уже 26 нарушителей. Из них:

  • 19 – арестованы до 10 суток,
  • 6 женщин, воспитывающих детей до 14 лет, а также 1 несовершеннолетний – привлечены к штрафу.
"Запуск пиротехники в ночное время, среди людей, возле жилых домов или автомобилей создает прямую угрозу жизни, пожарной безопасности, здоровью и имуществу окружающих. Прокуратура столицы призывает граждан уважать чужой покой и соблюдать общественный порядок".Прокуратура Астаны

20 сентября 2026 года стало известно, что астанчанина арестовали из-за свадебного салюта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы
17:49, 12 января 2026
Жителей Астаны попросили воздержаться от дальних поездок: названа причина
Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы
09:26, 03 июня 2025
Синоптики предупредили жителей Алматы и Астаны
Астана
13:33, 20 апреля 2026
С важным предупреждением обратилась к жителям Астаны Служба госохраны
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеисты &quot;Барыса&quot; перед матчем с &quot;Авангардом&quot;
13:21, Сегодня
"Барыс" подтвердил травму Мади Диханбека перед домашним матчем с "Сибирью" в КХЛ
Дастан Сатпаев стоит и улыбается на тренировке
13:03, Сегодня
Дастан Сатпаев выступил с обращением после разгромной победы "Бёрнли" в Чемпионшипе
Алихан Агабек и Оразалы Сагыныш
12:47, Сегодня
Стали известны соперники казахстанских пляжников на юношеской Олимпиаде в Дакаре
Галымжан Кенжебек на фото с Оливейрой
12:24, Сегодня
Вингер "Ахмата" Галымжан Кенжебек встретился с бойцом UFC Чарльзом Оливейрой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: