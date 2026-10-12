"Не бей в грудь!": Генпрокуратура Казахстана выступила с важным предупреждением

Для подростков удар кулаком в грудь иногда становится шуткой, способом выяснения отношений, "наказанием" или демонстрацией силы. Но один такой удар может иметь необратимые последствия, сообщает Zakon.kz.

С таким важным предупреждением к подросткам обратилась сегодня, 12 октября 2026 года, Генеральная прокуратура Казахстана.

"Даже при отсутствии видимых травм сильное воздействие на грудную клетку в редких случаях может вызвать опасное нарушение сердечного ритма и внезапную остановку сердца. В медицине это – commotio cordis, или сотрясение сердца. Именно поэтому нельзя считать удар в грудь безопасным – ни в шутку, ни в качестве "наказания", ни для проверки выносливости". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Далее специалисты подчеркивают, что необходимо знать и правила первой помощи: если после удара человек потерял сознание и не дышит нормально, необходимо немедленно вызвать экстренную помощь, начать сердечно-легочную реанимацию и при наличии использовать дефибриллятор.

"Не бей в грудь! Даже один удар может остановить сердце". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

7 октября 2026 года мы рассказывали о гибели подростка в Жамбылской области. Школьник умер после удара в грудь.