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Общество

Гибель школьника расследуют в Жамбылской области

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 02:59 Фото: pexels
Трагическую смерть школьника расследуют в Жамбылской области. Десятиклассника ударил парень постарше. Он упал и больше не поднялся, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала КТК, сейчас в селе Ботамойнак, где произошел инцидент, говорят о дедовщине среди подростков. По крайней мере, в этом уверены родные погибшего.

Гибель 15-летнего подростка случилась в минувшую пятницу вечером. Юноша отправился на футбольное поле и там его избили.

"Когда я прибежал сюда, мой ребенок лежал прямо здесь. Голова была вот так запрокинута назад. Его тело было еще теплым. Я поднял его, пытался привести в чувство. А потом скорая приехала, и сказали: "Все уже", – вспоминает отец.

Он считает, что его сын стал жертвой дедовщины среди подростков. Хотя пояснил: раньше сельские ребята драк не устраивали. Но в тот день, по словам мужчины, пострадало еще несколько детей.

Сельчане это подтверждают, но не открыто. На месте, где погиб школьник, по словам сельчан, часто собирается молодежь. Тут якобы старшие воспитывают младших. Здесь же Миятбек Ерсеит получил удар в грудь, от которого почти сразу потерял сознание.

"Всех подряд били, били – те не упали. Мой сын стоял самым последним. Он спокойно копался в телефоне. Сам по себе он был худеньким, высоким и стройным мальчиком. Когда он упал от удара, они подумали, что просто в обморок. Пытались посадить, поднять. Потом вынесли его на свет, вызвали скорую и убежали", – сказал Ертай Конысбаев, отец погибшего.

Слова родных официально никто не подтверждает. В отделе образования лишь уточнили: инцидент произошел вне учебного времени.

"Мы проводим профилактическую работу как с подростками, так и с родителями. В данное время проводятся рейдовые мероприятия в утренние и вечерние часы. Мы собирали родительское собрание, разговаривали с детьми на классных часах. Эта работа проводится на постоянной основе с классными руководителями, работниками полиции, ИДН", – сказала Куралай Оскембекова, руководитель отдела образования Байзакского района.

Оказалось, погибший и нападавший знали друг друга. Учились в одном лицее, а семьи живут буквально по соседству. Хоронили Миятбека всем селом. А после к дому потянулись аксакалы.

Как рассказала Айгуль Абзалиева, мать погибшего, после того как парня похоронили, к ним приходили родственники нападавшего.

"Они все просили прощения. Мы их простили. Он хороший парень, в одной школе учились. Всегда, когда видел нас, здоровался. Отец его к нам приходил, прощения просил. Мы простили, что теперь поделать…", – говорит женщина.

Несмотря на это, прощенный 16-летний нападавший сейчас в следственном изоляторе. В полиции завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".

Ранее сообщалось о том, что жестокое убийство средь бела дня потрясло жителей Тараза.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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