"Забудьте эти слова в самолете!": важное предупреждение сделали казахстанцам

Слова, которые в обычной жизни могут быть частью разговора или шутки, в самолете приобретают совершенно другой смысл и могут привести к серьезным последствиям, сообщает Zakon.kz.

11 сентября 2026 года в Министерстве транспорта рассказали, о каких словах лучше забыть при посадке и на борту самолета. А также к чему может привести неосторожно брошенное тревожное слово.

"В авиации слова вроде "бомба", "взрыв", "террорист", "оружие", "захват" и другие высказывания могут указывать на угрозу безопасности. Любая информация о возможной угрозе рассматривается всерьез, а экипаж и службы авиационной безопасности обязаны действовать по установленным процедурам", – пишет Минтранспорта.

В качестве примера приведен недавний случай на рейсе Алматы – Актау, когда один из пассажиров в шутку произнес слово "бомба". К ситуации сразу же подключились сотрудники авиационной безопасности и транспортной полиции, мужчину сняли с рейса, вылет которого в итоге задержался почти на два часа.

Как отмечают в Минтранспорта, кому-то такие меры могут показаться чрезмерной реакцией.

"Но для авиации – нет. Экипаж не может определить на слух, была ли это шутка, оговорка или реальная информация об угрозе. Поэтому при любом подобном высказывании мгновенно запускаются процедуры авиационной безопасности: проверка самолета и багажа, привлечение специальных служб, возможная эвакуация или ограничение доступа в отдельных зонах аэропорта. В результате может потребоваться замена борта или экипажа, перенос рейса и повторное обслуживание пассажиров – это все означает дополнительные расходы для авиакомпании и аэропорта", – перечислили в ведомстве.

Что касается наказания за такие тревожные слова, то в Казахстане в соответствии со ст. 273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом, либо исправительными работами, либо ограничением или лишением свободы.

В самолете и аэропорту запрещено шутить и произносить без повода слова:

о бомбе

взрывчатке

оружии

пистолете

террористах

теракте

захвате самолета

о намерении причинить вред пассажирам или экипажу

наличии опасных предметов в багаже или ручной клади

Причем неважно, сказано это "в шутку" или всерьез. Если фраза потенциально указывает на угрозу, сотрудники авиационной безопасности должны отнестись к ней соответствующим образом.

"Пассажиры должны помнить – одна неосторожная фраза может привести не только к задержке собственного рейса, но и создать неудобства для сотен пассажиров, экипажа и работы аэропорта", – резюмировали в Минтранспорта.

Получить наказание в Казахстане можно не только за подобные "шутки", но и за другие действия. Например, гражданин Великобритании во время полета закурил электронную сигарету в туалете и был оштрафован на 50 МРП (216 250 тенге).