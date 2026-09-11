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Общество

"Забудьте эти слова в самолете!": важное предупреждение сделали казахстанцам

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 11:56 Фото: pixabay
Слова, которые в обычной жизни могут быть частью разговора или шутки, в самолете приобретают совершенно другой смысл и могут привести к серьезным последствиям, сообщает Zakon.kz.

11 сентября 2026 года в Министерстве транспорта рассказали, о каких словах лучше забыть при посадке и на борту самолета. А также к чему может привести неосторожно брошенное тревожное слово.

"В авиации слова вроде "бомба", "взрыв", "террорист", "оружие", "захват" и другие высказывания могут указывать на угрозу безопасности. Любая информация о возможной угрозе рассматривается всерьез, а экипаж и службы авиационной безопасности обязаны действовать по установленным процедурам", – пишет Минтранспорта.

В качестве примера приведен недавний случай на рейсе Алматы – Актау, когда один из пассажиров в шутку произнес слово "бомба". К ситуации сразу же подключились сотрудники авиационной безопасности и транспортной полиции, мужчину сняли с рейса, вылет которого в итоге задержался почти на два часа.

Как отмечают в Минтранспорта, кому-то такие меры могут показаться чрезмерной реакцией.

"Но для авиации – нет. Экипаж не может определить на слух, была ли это шутка, оговорка или реальная информация об угрозе. Поэтому при любом подобном высказывании мгновенно запускаются процедуры авиационной безопасности: проверка самолета и багажа, привлечение специальных служб, возможная эвакуация или ограничение доступа в отдельных зонах аэропорта. В результате может потребоваться замена борта или экипажа, перенос рейса и повторное обслуживание пассажиров – это все означает дополнительные расходы для авиакомпании и аэропорта", – перечислили в ведомстве.

Что касается наказания за такие тревожные слова, то в Казахстане в соответствии со ст. 273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом, либо исправительными работами, либо ограничением или лишением свободы.

В самолете и аэропорту запрещено шутить и произносить без повода слова:

  • о бомбе
  • взрывчатке
  • оружии
  • пистолете
  • террористах
  • теракте
  • захвате самолета
  • о намерении причинить вред пассажирам или экипажу
  • наличии опасных предметов в багаже или ручной клади

Причем неважно, сказано это "в шутку" или всерьез. Если фраза потенциально указывает на угрозу, сотрудники авиационной безопасности должны отнестись к ней соответствующим образом.

"Пассажиры должны помнить – одна неосторожная фраза может привести не только к задержке собственного рейса, но и создать неудобства для сотен пассажиров, экипажа и работы аэропорта", – резюмировали в Минтранспорта.

Получить наказание в Казахстане можно не только за подобные "шутки", но и за другие действия. Например, гражданин Великобритании во время полета закурил электронную сигарету в туалете и был оштрафован на 50 МРП (216 250 тенге).

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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