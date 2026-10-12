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Общество

Тепло, но с дождем и снегом: о погоде в Казахстане на 13 октября

листья, ветка, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 17:03 Фото: pexels
В Казахстане во вторник, 13 октября 2026 года, ожидается преимущественно теплая и сухая погода. Об этом сообщили Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет".

Известно, что обширный антициклон обусловит отсутствие осадков практически на всей территории страны. Исключением станут южные и восточные регионы, где под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дождь и снег.

Также сказано, что в ряде регионов прогнозируется усиление ветра. На севере, юге и востоке страны возможен туман, а на западе – пыльная буря.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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