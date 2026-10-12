Тепло, но с дождем и снегом: о погоде в Казахстане на 13 октября

В Казахстане во вторник, 13 октября 2026 года, ожидается преимущественно теплая и сухая погода. Об этом сообщили Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет".

Известно, что обширный антициклон обусловит отсутствие осадков практически на всей территории страны. Исключением станут южные и восточные регионы, где под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дождь и снег.

Также сказано, что в ряде регионов прогнозируется усиление ветра. На севере, юге и востоке страны возможен туман, а на западе – пыльная буря.

В Казахстане с 13 по 15 октября 2026 года ожидаются осадки, усиление ветра и туман. В большинстве регионов страны в эти дни прогнозируется понижение температуры. Об этом ранее рассказывали метеорологи.