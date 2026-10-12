Что сулит первый снег 13 октября и почему стоит строгое табу на подарки

В народном календаре 13 октября известен как Михайлов день (или Михаил Соломенный), сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что название было связано с традицией менять старую солому в постелях на свежую и избавляться от изношенных соломенных матрасов. Этот ритуал проводили исключительно молодые замужние женщины. Считалось, что это защитит семью от нечистой силы. Пожилые женщины бросали в огонь непригодные для носки лапти, чтобы "дать ход" зиме.

В этот день также утепляли дом к зиме. Проверяли крыши, окна и двери, заготавливали солому для утепления жилища и хозяйственных построек.

Кроме того, был один интересный момент: обливали детей водой через решето. В некоторых местностях существовал обряд, призванный защитить детей от болезней и сглаза. Это было именно народное поверье, а не медицинская практика.

Как и в другие праздники, в этот день предки обращали внимание и на природные приметы. К примеру, считалось, что если на Михаила выпадет первый снег, значит зима придет не скоро.

Были и другие приметы дня:

журавли улетели – зима будет ранняя и холодная;

белка полностью вылиняла – погода зимой будет комфортной;

луна бледная и покрыта мутной дымкой – погода скоро испортится;

утром на окне морозные узоры – к приходу гостей;

на березах много листьев – снежный покров установится не скоро.

Также 13 октября придерживались строгих запретов, чтобы не навлечь на себя неприятности. Так, согласно публикации издания "Известия", на Михаила ложились спать только после того, как меняли постельное белье. Считалось, что тот, кто этого не сделает, может серьезно заболеть.

Что еще нельзя делать

носить грязную одежду – к несчастьям;

ссориться с близкими – помириться будет трудно;

пускать в дом посторонних – они могут сглазить;

принимать подарки – с ними можно "забрать" чужие болезни;

ходить в лес – есть риск заблудиться;

начинать ремонт – его не удастся закончить вовремя.

Ранее мы рассказывали, что 8 октября в народном календаре – Сергей Капустник (или Сергей-курятник). В этот день в старину начинали рубить и квасить капусту, заготавливая ее на зиму. Этим обычно занимались всей семьей или сообща с соседями.