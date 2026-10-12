#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
453.93
508.72
5.35
Общество

Снег и морозы до -6°С: в Казахстане с 13 октября резко испортится погода

женщина в красном пальто, улица, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 11:10 Фото: pexels
В Казахстане с 13 по 15 октября 2026 года ожидаются осадки, усиление ветра и туман. В большинстве регионов страны в эти дни прогнозируется понижение температуры, сообщают синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики пройдут дожди и снег. Уже в четверг, 15 октября, на востоке и юго-востоке страны местами ожидаются сильные осадки. На востоке и севере в этот день прогнозируется гололед.

Впрочем, без осадков преимущественно будет в центральных и южных регионах Казахстана.

По всей стране ожидается усиление ветра, а в ночные и утренние часы местами будет туман.

Температура воздуха в ближайшие дни распределится следующим образом:

  • на северо-западе днем ожидается от +10°С до +22°С;
  • на севере ночью температура опустится до -1...-6°С, днем составит +3...+13°С;
  • в центральных регионах ночью ожидается от -6°С до +3°С, днем – от +4...+15°С;
  • на востоке ночью прогнозируется от -5°С до +5°С, днем – от -1°С до +9°С;
  • на юго-востоке ночью температура составит +5...+10°С, в горных районах – от -2°С до +3°С. Днем ожидается +10...+22°С, в горах – +5...+10°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 11:10
До +25°С, но с дождями: какой будет погода в трех мегаполисах Казахстана

Узнать о погоде по всей стране на сегодня, 12 октября, можно по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
солома, поле
11:30, Сегодня
Что сулит первый снег 13 октября и почему стоит строгое табу на подарки
капли на стекле
12:09, 08 октября 2025
Снег и дожди на подходе: в двух регионах Казахстана резко испортится погода
снегопад в ноябре
16:42, 03 ноября 2025
Сильные осадки и мороз: в Алматы резко испортится погода
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Призёры ЧА среди школьников из Казахстана
11:44, Сегодня
20 медалей завоевали школьники Казахстана на чемпионате Азии по шахматам в России
Чжэн и Андреева на &quot;тысячнике&quot; в Пекине
11:25, Сегодня
Чжэн и Андреева вслед за Рыбакиной снялись с "тысячника" в Ухане
Женская сборная Казахстана на УТС в Алматы
11:05, Сегодня
Стало известно расписание чемпионата Азии по хоккею среди женщин с участием Казахстана
Юношеская сборная Казахстана по футболу в игре на турнире в Грузии
10:49, Сегодня
Игроки юношеской сборной Казахстана по футболу подрались на турнире в Грузии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: