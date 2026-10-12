Снег и морозы до -6°С: в Казахстане с 13 октября резко испортится погода

В Казахстане с 13 по 15 октября 2026 года ожидаются осадки, усиление ветра и туман. В большинстве регионов страны в эти дни прогнозируется понижение температуры, сообщают синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, по данным метеорологов, с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики пройдут дожди и снег. Уже в четверг, 15 октября, на востоке и юго-востоке страны местами ожидаются сильные осадки. На востоке и севере в этот день прогнозируется гололед.

Впрочем, без осадков преимущественно будет в центральных и южных регионах Казахстана.

По всей стране ожидается усиление ветра, а в ночные и утренние часы местами будет туман.

Температура воздуха в ближайшие дни распределится следующим образом:

на северо-западе днем ожидается от +10°С до +22°С;

на севере ночью температура опустится до -1...-6°С, днем составит +3...+13°С;

в центральных регионах ночью ожидается от -6°С до +3°С, днем – от +4...+15°С;

на востоке ночью прогнозируется от -5°С до +5°С, днем – от -1°С до +9°С;

на юго-востоке ночью температура составит +5...+10°С, в горных районах – от -2°С до +3°С. Днем ожидается +10...+22°С, в горах – +5...+10°С.

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Узнать о погоде по всей стране на сегодня, 12 октября, можно по этой ссылке.