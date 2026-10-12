Атаки на гражданскую инфраструктуру в Саудовской Аравии: МИД РК обратился к казахстанцам
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство иностранных дел поделилось с казахстанцами, находящимися в Саудовской Аравии, рядом полезных рекомендаций, сообщает Zakon.kz.
Так, в связи с атаками на гражданскую инфраструктуру Саудовской Аравии ведомство рекомендует гражданам РК, находящимся в этой стране:
- соблюдать повышенные меры предосторожности и следовать указаниям местных властей;
- воздержаться от посещения аэропортов без крайней необходимости, предварительно уточняя статус рейсов у авиакомпаний;
- избегать мест массового скопления людей и объектов повышенного риска;
- по возможности отложить поездки, не являющиеся срочными.
"При возникновении чрезвычайных ситуаций просим обращаться в Посольство Республики Казахстан в Эр-Рияде или Генеральное консульство РК в Джидде", – говорится в сообщении.
Также МИД приложил контактные телефоны для экстренной связи:
- Консул в г. Эр-Рияд: +966 55 663 01 77.
- Консул в г. Джидда: +966 53 275 80 80.
Ранее Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило атаки хуситов на объекты гражданской инфраструктуры Саудовской Аравии, которые привели к человеческим жертвам.
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