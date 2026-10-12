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Общество

Атаки на гражданскую инфраструктуру в Саудовской Аравии: МИД РК обратился к казахстанцам

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 19:38 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство иностранных дел поделилось с казахстанцами, находящимися в Саудовской Аравии, рядом полезных рекомендаций, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с атаками на гражданскую инфраструктуру Саудовской Аравии ведомство рекомендует гражданам РК, находящимся в этой стране:

  • соблюдать повышенные меры предосторожности и следовать указаниям местных властей;
  • воздержаться от посещения аэропортов без крайней необходимости, предварительно уточняя статус рейсов у авиакомпаний;
  • избегать мест массового скопления людей и объектов повышенного риска;
  • по возможности отложить поездки, не являющиеся срочными.
"При возникновении чрезвычайных ситуаций просим обращаться в Посольство Республики Казахстан в Эр-Рияде или Генеральное консульство РК в Джидде", – говорится в сообщении.

Также МИД приложил контактные телефоны для экстренной связи:

  • Консул в г. Эр-Рияд: +966 55 663 01 77.
  • Консул в г. Джидда: +966 53 275 80 80.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило атаки хуситов на объекты гражданской инфраструктуры Саудовской Аравии, которые привели к человеческим жертвам.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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