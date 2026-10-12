Атаки на гражданскую инфраструктуру в Саудовской Аравии: МИД РК обратился к казахстанцам

Министерство иностранных дел поделилось с казахстанцами, находящимися в Саудовской Аравии, рядом полезных рекомендаций, сообщает Zakon.kz.

Так, в связи с атаками на гражданскую инфраструктуру Саудовской Аравии ведомство рекомендует гражданам РК, находящимся в этой стране:

соблюдать повышенные меры предосторожности и следовать указаниям местных властей;

воздержаться от посещения аэропортов без крайней необходимости, предварительно уточняя статус рейсов у авиакомпаний;

избегать мест массового скопления людей и объектов повышенного риска;

по возможности отложить поездки, не являющиеся срочными.

"При возникновении чрезвычайных ситуаций просим обращаться в Посольство Республики Казахстан в Эр-Рияде или Генеральное консульство РК в Джидде", – говорится в сообщении.

Также МИД приложил контактные телефоны для экстренной связи:

Консул в г. Эр-Рияд: +966 55 663 01 77.

Консул в г. Джидда: +966 53 275 80 80.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило атаки хуситов на объекты гражданской инфраструктуры Саудовской Аравии, которые привели к человеческим жертвам.