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События

Казахстан решительно осудил атаки хуситов на объекты Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 20:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министерство иностранных дел Казахстана 11 октября 2026 года решительно осудило атаки хуситов на объекты гражданской инфраструктуры Саудовской Аравии, которые привели к человеческим жертвам. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, сообщает Zakon.kz.

В МИД подчеркнули, что подобные нападения недопустимы с гуманитарной точки зрения и нарушают нормы международного права.

По оценке казахстанской стороны, такие действия подрывают усилия по стабилизации ситуации в Йемене и препятствуют политическому урегулированию конфликта.

"Призываем к незамедлительному прекращению атак и разрешению кризиса исключительно политико-дипломатическими средствами", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Казахстан выражает солидарность с Королевством Саудовская Аравия и подтверждает его право на защиту суверенитета и безопасности в соответствии с Уставом ООН.

Ранее МИД раскрыл новые детали поисков казахстанок, пропавших в Непале и Тибете.

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Канат Болысбек
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