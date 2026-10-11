Казахстан решительно осудил атаки хуситов на объекты Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Казахстана 11 октября 2026 года решительно осудило атаки хуситов на объекты гражданской инфраструктуры Саудовской Аравии, которые привели к человеческим жертвам. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, сообщает Zakon.kz.

В МИД подчеркнули, что подобные нападения недопустимы с гуманитарной точки зрения и нарушают нормы международного права.

По оценке казахстанской стороны, такие действия подрывают усилия по стабилизации ситуации в Йемене и препятствуют политическому урегулированию конфликта.

"Призываем к незамедлительному прекращению атак и разрешению кризиса исключительно политико-дипломатическими средствами", – говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что Казахстан выражает солидарность с Королевством Саудовская Аравия и подтверждает его право на защиту суверенитета и безопасности в соответствии с Уставом ООН.

Ранее МИД раскрыл новые детали поисков казахстанок, пропавших в Непале и Тибете.