Суд забрал четверых детей у матери в ЗКО и отдал их отцу
Как пишет mgorod.kz, после развода родителей трое детей какое-то время жили с отцом, а один – с мамой. В 2025 году бывшие супруги заключили медиативное соглашение о том, что все четверо детей будут жить с матерью.
Семейная идиллия продлилась недолго: женщина уехала в город к другому мужчине и фактически забросила воспитание сыновей и дочерей. В ходе процесса выяснилось, что мать оставляла их без присмотра, за что ее даже привлекли к административной ответственности по статье 127 КоАП РК.
Когда женщина попыталась снова забрать детей в дом нового избранника, они этому противились.
В присутствии психолога несовершеннолетние заявили, что хотят жить только с отцом, поскольку с отчимом их отношения не сложились. Также дети заявили, что отчим часто их запугивал. Факт ненадлежащего ухода подтвердили и участковые инспекторы полиции.
Защищая интересы детей, суд встал на сторону отца и официально определил место жительства всех четверых несовершеннолетних с ним.
Решение суда уже вступило в законную силу.
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