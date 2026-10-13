Суд забрал четверых детей у матери в ЗКО и отдал их отцу

Драма развернулась в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних в ЗКО. Решалась судьба четырех детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mgorod.kz, после развода родителей трое детей какое-то время жили с отцом, а один – с мамой. В 2025 году бывшие супруги заключили медиативное соглашение о том, что все четверо детей будут жить с матерью.

Семейная идиллия продлилась недолго: женщина уехала в город к другому мужчине и фактически забросила воспитание сыновей и дочерей. В ходе процесса выяснилось, что мать оставляла их без присмотра, за что ее даже привлекли к административной ответственности по статье 127 КоАП РК.

Когда женщина попыталась снова забрать детей в дом нового избранника, они этому противились.

В присутствии психолога несовершеннолетние заявили, что хотят жить только с отцом, поскольку с отчимом их отношения не сложились. Также дети заявили, что отчим часто их запугивал. Факт ненадлежащего ухода подтвердили и участковые инспекторы полиции.

Защищая интересы детей, суд встал на сторону отца и официально определил место жительства всех четверых несовершеннолетних с ним.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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