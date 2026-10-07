Трагедия в Уральске: погибли двое несовершеннолетних

Двое подростков погибли после падения с крыши многоэтажного жилого дома вечером 6 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным "Мой город", Департамент полиции Западно-Казахстанской области начал досудебное расследование по данному факту. В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего:

"Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции и прокуратуры ЗКО. Иная информация в силу требований статьи 201 УПК не подлежит разглашению".

Погибшими были подростки 2010 и 2012 годов рождения.

Другая трагедия произошла в Шымкенте. Там прямо в здании одного из банкетных залов умер 13-летний подросток, работавший в заведении. Владельца ресторанного комплекса привлекли к ответственности.