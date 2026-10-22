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Общество

Подростки до смерти забили мужчину в Балхаше

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 17:20 Фото: pexels
В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено уголовное дело в отношении трех парней, забивших человека до смерти, сообщает Zakon.kz.

Их судили по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенного в группе лиц по предварительному сговору.

"В ночь на 22 декабря 2025 года в городе Балхаше несовершеннолетний совместно с двумя подсудимыми в ходе драки нанесли кулаками и ногами в область головы потерпевшего многочисленные телесные повреждения, от которых последний в больнице скончался", – сообщили в суде 22 октября 2026 года.

В суде потерпевшая сторона просила переквалифицировать действия подсудимых по статье "убийство". Сторона защиты просила их оправдать.

Приговором суда несовершеннолетний признан виновным по вмененной статье и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Двоим другим назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы каждому.

Гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании морального ущерба удовлетворен частично на сумму 10 млн тенге, взысканы представительские расходы на сумму 3,5 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В Актобе лишили свободы мужчину, который отправил на больничную койку покупателя магазина из-за ревности к жене.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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