Подростки до смерти забили мужчину в Балхаше
Их судили по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека, совершенного в группе лиц по предварительному сговору.
"В ночь на 22 декабря 2025 года в городе Балхаше несовершеннолетний совместно с двумя подсудимыми в ходе драки нанесли кулаками и ногами в область головы потерпевшего многочисленные телесные повреждения, от которых последний в больнице скончался", – сообщили в суде 22 октября 2026 года.
В суде потерпевшая сторона просила переквалифицировать действия подсудимых по статье "убийство". Сторона защиты просила их оправдать.
Приговором суда несовершеннолетний признан виновным по вмененной статье и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Двоим другим назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы каждому.
Гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании морального ущерба удовлетворен частично на сумму 10 млн тенге, взысканы представительские расходы на сумму 3,5 млн тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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