Казахстанцев предупредили о "ловушках" при покупке строящегося жилья

Покупка квартиры на этапе строительства – ответственный шаг, который требует внимательной проверки документов и условий сделки, сообщает Zakon.kz.

В Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 22 сентября 2026 года напомнили потенциальным дольщикам важные нюансы, которые нужно знать и соблюдать, чтобы сделка прошла успешно.

Перед тем как внести деньги, убедитесь, что выбранный объект рекламируется и продается законно.

Деньги казахстанцев могут привлекаться при наличии одного из следующих оснований:

гарантии Единого оператора;

участия банка второго уровня в реализации проекта;

привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Если у застройщика нет предусмотренного законом основания для привлечения средств, не следует вносить оплату за квартиру в строящемся доме.

Что проверить перед покупкой?

Застройщика и объект

Изучите информацию о компании, жилом комплексе и документах, связанных с его строительством.

Основание для привлечения средств

Убедитесь, что проект реализуется с использованием одного из предусмотренных законом механизмов.

Договор

Внимательно ознакомьтесь с условиями: стоимостью квартиры, порядком оплаты, сроками строительства и передачи жилья, а также правами и обязанностями сторон.

Регистрацию договора

Договор о долевом участии должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

Форма договора

При покупке квартиры могут предлагать:

предварительные договоры

договоры бронирования

инвестиционные соглашения и другие документы.

"Само название договора не определяет законность сделки. Если документ фактически используется для привлечения денег граждан на строительство многоквартирного жилого дома в обход установленных законом механизмов, такая схема не допускается", – отметили в комитете.

Перед заключением сделки рекомендуется проверить сведения о жилом комплексе и застройщике через официальные цифровые сервисы.

Информация о жилых объектах доступна на Homeportal.kz. Также сведения можно проверить через соответствующие государственные цифровые сервисы такие, как eGov, Halyk, Alatau, БЦК И Евразийском банке.

Короткий чек-лист перед тем, как внести оплату:

Проверен застройщик и жилой комплекс

Установлено законное основание для привлечения средств

Изучен договор

Договор о долевом участии зарегистрирован

Порядок оплаты соответствует условиям договора

Главное правило: сначала проверьте — потом оплачивайте.

Проверка информации и документов до заключения сделки поможет снизить риски при приобретении квартиры в строящемся доме.

С проблемой столкнулись дольщики в Алматы. Четыре года назад они вложились в строительство коттеджей, но недвижимость так и не получили. Стоимость каждого дома оценивалась от 33 млн тенге.