Казахстанцев предупредили о "ловушках" при покупке строящегося жилья
В Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 22 сентября 2026 года напомнили потенциальным дольщикам важные нюансы, которые нужно знать и соблюдать, чтобы сделка прошла успешно.
Перед тем как внести деньги, убедитесь, что выбранный объект рекламируется и продается законно.
Деньги казахстанцев могут привлекаться при наличии одного из следующих оснований:
- гарантии Единого оператора;
- участия банка второго уровня в реализации проекта;
- привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.
Если у застройщика нет предусмотренного законом основания для привлечения средств, не следует вносить оплату за квартиру в строящемся доме.
Что проверить перед покупкой?
- Застройщика и объект
Изучите информацию о компании, жилом комплексе и документах, связанных с его строительством.
- Основание для привлечения средств
Убедитесь, что проект реализуется с использованием одного из предусмотренных законом механизмов.
- Договор
Внимательно ознакомьтесь с условиями: стоимостью квартиры, порядком оплаты, сроками строительства и передачи жилья, а также правами и обязанностями сторон.
- Регистрацию договора
Договор о долевом участии должен быть зарегистрирован в установленном порядке.
Форма договора
При покупке квартиры могут предлагать:
- предварительные договоры
- договоры бронирования
- инвестиционные соглашения и другие документы.
"Само название договора не определяет законность сделки. Если документ фактически используется для привлечения денег граждан на строительство многоквартирного жилого дома в обход установленных законом механизмов, такая схема не допускается", – отметили в комитете.
Перед заключением сделки рекомендуется проверить сведения о жилом комплексе и застройщике через официальные цифровые сервисы.
Информация о жилых объектах доступна на Homeportal.kz. Также сведения можно проверить через соответствующие государственные цифровые сервисы такие, как eGov, Halyk, Alatau, БЦК И Евразийском банке.
Короткий чек-лист перед тем, как внести оплату:
- Проверен застройщик и жилой комплекс
- Установлено законное основание для привлечения средств
- Изучен договор
- Договор о долевом участии зарегистрирован
- Порядок оплаты соответствует условиям договора
Главное правило: сначала проверьте — потом оплачивайте.
Проверка информации и документов до заключения сделки поможет снизить риски при приобретении квартиры в строящемся доме.
С проблемой столкнулись дольщики в Алматы. Четыре года назад они вложились в строительство коттеджей, но недвижимость так и не получили. Стоимость каждого дома оценивалась от 33 млн тенге.