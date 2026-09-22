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Казахстанцев предупредили о "ловушках" при покупке строящегося жилья

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 15:28 Фото: Zakon.kz
Покупка квартиры на этапе строительства – ответственный шаг, который требует внимательной проверки документов и условий сделки, сообщает Zakon.kz.

В Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 22 сентября 2026 года напомнили потенциальным дольщикам важные нюансы, которые нужно знать и соблюдать, чтобы сделка прошла успешно.

Перед тем как внести деньги, убедитесь, что выбранный объект рекламируется и продается законно.

Деньги казахстанцев могут привлекаться при наличии одного из следующих оснований:

  • гарантии Единого оператора;
  • участия банка второго уровня в реализации проекта;
  • привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Если у застройщика нет предусмотренного законом основания для привлечения средств, не следует вносить оплату за квартиру в строящемся доме.

Что проверить перед покупкой?

  • Застройщика и объект

Изучите информацию о компании, жилом комплексе и документах, связанных с его строительством.

  • Основание для привлечения средств

Убедитесь, что проект реализуется с использованием одного из предусмотренных законом механизмов.

  • Договор

Внимательно ознакомьтесь с условиями: стоимостью квартиры, порядком оплаты, сроками строительства и передачи жилья, а также правами и обязанностями сторон.

  • Регистрацию договора

Договор о долевом участии должен быть зарегистрирован в установленном порядке.

Форма договора

При покупке квартиры могут предлагать:

  • предварительные договоры
  • договоры бронирования
  • инвестиционные соглашения и другие документы.
"Само название договора не определяет законность сделки. Если документ фактически используется для привлечения денег граждан на строительство многоквартирного жилого дома в обход установленных законом механизмов, такая схема не допускается", – отметили в комитете.

Перед заключением сделки рекомендуется проверить сведения о жилом комплексе и застройщике через официальные цифровые сервисы.

Информация о жилых объектах доступна на Homeportal.kz. Также сведения можно проверить через соответствующие государственные цифровые сервисы такие, как eGov, Halyk, Alatau, БЦК И Евразийском банке.

Короткий чек-лист перед тем, как внести оплату:

  • Проверен застройщик и жилой комплекс
  • Установлено законное основание для привлечения средств
  • Изучен договор
  • Договор о долевом участии зарегистрирован
  • Порядок оплаты соответствует условиям договора

Главное правило: сначала проверьте — потом оплачивайте.

Проверка информации и документов до заключения сделки поможет снизить риски при приобретении квартиры в строящемся доме.

С проблемой столкнулись дольщики в Алматы. Четыре года назад они вложились в строительство коттеджей, но недвижимость так и не получили. Стоимость каждого дома оценивалась от 33 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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