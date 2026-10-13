Школьников в Казахстане проверили на заболевания: что у них выявили

Министерство здравоохранения (МЗ) Казахстана усиливает профилактику заболеваний на ранних стадиях у детей школьного возраста. Об этом 13 октября 2026 года проинформировала пресс-служба ведомства, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в первом полугодии текущего года профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 3,6 млн детей.

"Заболевания выявлены у 302 тыс. детей, более 119 тыс. взяты на динамическое наблюдение. Среди наиболее распространенных проблем остаются кариес, анемия и нарушения зрения... При профилактических осмотрах у детей школьного возраста выявили 80 169 случаев кариеса". Пресс-служба МЗ РК

Как подчеркнули в Минздраве, одним из основных пищевых факторов развития кариеса является частое употребление свободных сахаров.

"Поэтому профилактика – это не только визит к стоматологу. Это ежедневные привычки: регулярная гигиена полости рта, меньше сладких напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, доступная питьевая вода и своевременная медицинская помощь". Пресс-служба МЗ РК

В ведомстве напомнили, что с 2025 года в организациях образования внедрен новый стандарт школьного питания, предусматривающий снижение содержания сахара и соли в рационе детей.

В рамках проекта "Болашаққа сау тіспен" за два года открыто 166 стоматологических профилактических кабинетов. Их работа направлена на формирование навыков ухода за полостью рта и предупреждение стоматологических заболеваний у школьников.

Отмечается, что параллельно в систему профилактических осмотров внедряются цифровые технологии и инструменты искусственного интеллекта.

"С 2027 года планируется внедрение SMS-информирования родителей о предстоящих медицинских осмотрах детей. Это позволит семьям заранее получать напоминания и своевременно проходить необходимые обследования". Пресс-служба МЗ РК

9 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане выявлены первые случаи гриппа на фоне снижения заболеваемости ОРВИ. В связи с этим Минздрав обратился к казахстанцам с предупреждением.