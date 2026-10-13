Школьников в Казахстане проверили на заболевания: что у них выявили
Согласно предоставленной информации, в первом полугодии текущего года профилактическими медицинскими осмотрами охвачено 3,6 млн детей.
"Заболевания выявлены у 302 тыс. детей, более 119 тыс. взяты на динамическое наблюдение. Среди наиболее распространенных проблем остаются кариес, анемия и нарушения зрения... При профилактических осмотрах у детей школьного возраста выявили 80 169 случаев кариеса".Пресс-служба МЗ РК
Как подчеркнули в Минздраве, одним из основных пищевых факторов развития кариеса является частое употребление свободных сахаров.
"Поэтому профилактика – это не только визит к стоматологу. Это ежедневные привычки: регулярная гигиена полости рта, меньше сладких напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, доступная питьевая вода и своевременная медицинская помощь".Пресс-служба МЗ РК
В ведомстве напомнили, что с 2025 года в организациях образования внедрен новый стандарт школьного питания, предусматривающий снижение содержания сахара и соли в рационе детей.
В рамках проекта "Болашаққа сау тіспен" за два года открыто 166 стоматологических профилактических кабинетов. Их работа направлена на формирование навыков ухода за полостью рта и предупреждение стоматологических заболеваний у школьников.
Отмечается, что параллельно в систему профилактических осмотров внедряются цифровые технологии и инструменты искусственного интеллекта.
"С 2027 года планируется внедрение SMS-информирования родителей о предстоящих медицинских осмотрах детей. Это позволит семьям заранее получать напоминания и своевременно проходить необходимые обследования".Пресс-служба МЗ РК
9 октября 2026 года стало известно, что в Казахстане выявлены первые случаи гриппа на фоне снижения заболеваемости ОРВИ. В связи с этим Минздрав обратился к казахстанцам с предупреждением.