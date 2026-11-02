В Минздраве рассказали о состоянии казахстанцев, попавших в больницу в Ташкенте

В Министерстве здравоохранения (МЗ) Казахстана прокомментировали госпитализацию граждан РК в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях ранее появилась информация, что в столице Узбекистана "произошло массовое отравление деток". По словам одной из родительниц, 31 октября 2026 года после завтрака в одной из ташкентских гостиниц "у детей и взрослых начали появляться боли в животе и повышаться температура".

"Граждане РК прибыли в Ташкент для участия в международном футбольном турнире Dostik Cup. Во время пребывания в городе с признаками пищевого отравления были госпитализированы 17 человек – 11 детей и 6 взрослых. В настоящее время они находятся в больнице. Состояние всех пациентов – стабильное, им оказывается необходимая медицинская помощь", – заявили в пресс-службе МЗ РК сегодня, 2 ноября.

Отмечается, что Минздрав Казахстана поддерживает постоянную связь с узбекской стороной.

"На месте находится посол Казахстана в Узбекистане. Ситуация находится на контроле профильных служб". Пресс-служба МЗ РК

Ранее в МИД РК заверили, что все нуждающиеся в помощи казахстанцы госпитализированы в специализированные медицинские учреждения Узбекистана, и что "им оказывается необходимая врачебная помощь". Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками пострадавших и медицинскими учреждениями, а также держат данный вопрос на постоянном контроле.