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Общество

Борьба с онлайн-мошенничеством: как определить дипфейки

форум, Астана, цифровые технологии , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 16:11 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Сегодня, 13 октября 2026 года, на форуме "Уроки цифровой безопасности от АФМ", посвященном современным способам цифрового мошенничества и защите от них, эксперты рассказали, как не попасть в сети интернет-мошенников, передает корреспондент Zakon.kz.

Форум начался с показа видеоурока заместителя руководителя Департамента превенции и аналитических разработок Агентства по финансовому мониторингу РК Андрея Давыдова. Он рассказал о том, как мошенники используют искусственный интеллект для создания дипфейков и обмана людей.

"Дипфейк – это поддельное видео, аудио или изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта. Мошенники могут использовать фотографии, фрагменты видео или голосовые сообщения человека, чтобы скопировать его голос, подменить лицо в ролике или создать видео, в котором он произносит слова, которых на самом деле не говорил", – говорит он.

По словам Давыдова, цель злоумышленников – напугать человека, вызвать у него сильные эмоции и заставить перевести деньги на указанный ими счет.

"Вам может позвонить "друг" с просьбой одолжить деньги или отправить голосовое сообщение. При этом его голос будет звучать абсолютно знакомо. Или вам может внезапно позвонить "мама" и сбивчивым голосом сказать, что она попала в беду и ей срочно нужны деньги. Но что, если все это – подделка, созданная с помощью ИИ? Сегодня искусственный интеллект позволяет создавать фальшивые голоса, фотографии и видео. Достаточно короткой записи настоящего голоса, чтобы нейросеть сгенерировала подделку. Мошенники берут такие записи из социальных сетей, обучают на них нейросеть и подделывают голос. Жертва получает звонок или сообщение и верит, что общается с реальным человеком", – объяснил спикер.

В качестве примера эксперт привел случай, когда бухгалтер получил звонок от имени директора компании с просьбой срочно перевести деньги на важный проект. Голос звучал идентично настоящему, и в итоге компания потеряла миллионы.

"Думаете, вас это не коснется? Ваши видео и аудио в социальных сетях могут стать инструментом для обмана ваших близких. Как преступники находят жертв? Они изучают наши страницы в соцсетях, анализируют, с кем и как мы общаемся, изучают манеру письма и речи. Используя открытую информацию, они создают правдоподобную легенду", – заявил спикер.

Он также рассказал, как защититься от подобных уловок. В первую очередь эксперт советует проверить настройки приватности в социальных сетях, а также не публиковать избыточную личную информацию и персональные данные.

"Если вам позвонили с незнакомого номера, представились вашим другом и начали просить деньги, завершите звонок и перезвоните этому человеку сами. Так вы сможете убедиться, действительно ли с вами связывался ваш знакомый", – подчеркнул Андрей Давыдов.

О распространенности дипфейков и рисках, которые они несут, также рассказала эксперт по кибербезопасности CitizenSec Гульдана Жуматай. По ее словам, мошенники играют на эмоциях людей.

"У них три инструмента давления – срочность, ваше доверие и желание помочь близкому", – указала она.

Известная журналистка Динара Сатжан указала на актуальность темы форума. Она отметила, что мошенники неоднократно использовали ее изображение и видеозаписи для обмана пользователей.

"Я постоянно сталкиваюсь с дипфейками. Мошенники используют мое изображение, записи прямых эфиров, где я беседую с кем-либо, а затем добавляют фотографию какой-нибудь женщины. Создается впечатление, будто мы вместе обсуждаем инвестиционную стратегию. Люди доверяются, вкладывают деньги, а когда понимают, что их обманули, начинают звонить и писать мне. Я всегда спрашиваю: "Зачем вы отдаете свои деньги незнакомым людям, которых никогда не видели?" Самое печальное, что в зоне риска находятся преимущественно люди старшего возраста. Я советую детям и внукам рассказывать родителям, бабушкам и дедушкам о подобных угрозах, объяснять, почему нельзя доверять незнакомым звонкам и сообщениям с просьбами о деньгах", – рассказала журналистка.

По ее словам, ситуация постепенно меняется благодаря профилактической работе Агентства по финансовому мониторингу, которое занимается не только расследованием экономических преступлений, но и повышением финансовой грамотности населения.

"Мне нравятся просветительские видеоролики, которые АФМ публикует в социальных сетях и которые набирают миллионы просмотров. Они помогают предупреждать граждан о мошеннических схемах, чтобы люди не становились жертвами дипфейков. Уроки финансовой грамотности не проходят зря: как говорится, кто предупрежден, тот вооружен! Но пожилые люди по-прежнему остаются в группе риска. И наша общая задача – рассказывать им о мошенниках, объяснять, как они действуют, и предупреждать об опасности", – отметила Динара Сатжан.

С ней согласился депутат Курултая Никита Шаталов. По его словам, благодаря профилактической работе АФМ Казахстан постепенно преодолевает пик онлайн-мошенничества: граждане становятся более осведомленными, государственные органы нарабатывают необходимые компетенции, а Парламент принимает законы для эффективного противодействия преступлениям в цифровой среде.

"В какой-то момент был огромный вал новостей о мошенничестве. Мы, как депутаты, принимали людей, которые пострадали от действий мошенников, искали справедливости и пытались вернуть им их деньги. Сейчас таких случаев стало меньше. Безусловно, факты мошенничества по-прежнему есть, но, думаю, пик мы уже прошли. Например, по данным за прошлый год, количество фактов финансового мошенничества значительно снизилось", – подчеркнул Шаталов.

При этом депутат обратил внимание на новые риски, связанные с цифровизацией, распространением криптоактивов и стремлением быстро заработать. По его словам, особенно важно своевременно информировать молодежь о возможных угрозах, поскольку молодые люди проводят много времени в цифровой среде и могут стать не только жертвами мошенников, но и участниками преступных схем.

"Одно дело, когда молодые люди становятся жертвами обмана, и совсем другое – когда их вовлекают в преступные схемы и они оказываются дропперами. Поэтому важно оградить молодое поколение от подобных рисков. АФМ проводит большую работу, рассказывая о существующих мошеннических схемах и способах защиты от них", – резюмировал Никита Шаталов.

Отметим, что организаторами форума "Уроки цифровой безопасности" выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и сетевое издание Zakon.kz совместно с акиматом города Астаны, а также партнером выступило ТОО "CitizenSec".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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