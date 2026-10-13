Дипфейки и дропперство: в Астане прошел форум по цифровой безопасности

Сегодня в Астане состоялся форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ", посвященный современным способам цифрового мошенничества и защите от них. Эксперты рассказали казахстанцам о схемах обмана с использованием дипфейков, социальной инженерии и о дропперстве, сообщает Zakon.kz.

Участникам форума показали, как работают современные схемы цифрового мошенничества, и на практических примерах объяснили, как распознавать фейковый контент.

Посмотреть видео форума "Уроки цифровой безопасности" можно на Youtube-канале.

Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и сетевое издание Zakon.kz совместно с акиматом города Астаны, а также партнером выступило ТОО "CitizenSec".

В числе гостей – представители Администрации президента РК, депутаты Курултая, известные спортсмены, общественные деятели и члены молодежных движений.

Программа форума представляла собой открытый диалог с аудиторией: участники задали интересующие их вопросы и получили ответы от специалистов.

Кроме того, в программе был предусмотрен тематический квиз, который позволил проверить свои знания в области цифровой безопасности и узнать больше о способах защиты от мошенничества.

Особое внимание было уделено мошенническим схемам с использованием дипфейков – поддельных изображений, видео- и аудиозаписей, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта. Эксперты рассказали, какие инструменты используют злоумышленники для обмана граждан и как распознавать подобные манипуляции.

"Программа форума состояла не только из выступления экспертов, но и из практической демонстрации, интерактивных сценок и юмористических миниатюр. Также выступила команда КВН. Гости форума поучаствовали в тематическом квизе, который позволил проверить знания в области цифровой безопасности", – отметили организаторы мероприятия.

Отдельный блок программы был посвящен дропперству – это использование банковских счетов и карт для проведения незаконных финансовых операций.

Кто выступил на форуме

Ключевыми спикерами форума стали эксперт по финансовой безопасности CitizenSec Гульдана Жуматай и офицер Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Гүлзия Қарсыбай.

Модераторами выступили блогер и ведущая киберспортивных мероприятий Айгерим Дунамис и официальный представитель АФМ Ернар Тайжан.

Среди приглашенных гостей можно было увидеть журналиста Динару Сатжан, блогера-миллионника Нұргелді Кердеша, певца Дастана Оразбекова, телеведущую Ляйлю Султанкызы, актрису и телеведущую Татьяну Турлай, блогера Хакима Мукарама и других представителей медиаиндустрии.

"Форум в очередной раз стал площадкой для открытого разговора с молодежью о цифровых рисках. Участники смогли не только узнать о распространенных схемах обмана, но и проверить свои навыки распознавания угроз в интерактивном формате", – заключили организаторы.

Ранее казахстанцам объявили, что миллиарды тенге вернули пострадавшим от интернет-мошенничеств.