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Общество

Предлагают вознаграждение до 50 тыс. тенге: в АФМ рассказали, как студентов вовлекают в дропперство

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Оперуполномоченный по особо важным делам АФМ Гулзия Қарсыбай 13 октября 2026 года на форуме "Уроки цифровой безопасности от АФМ" рассказала о рисках вовлечения молодежи в мошеннические схемы, передает корреспондент Zakon.kz.

Гульзия Карсыбай отметила, что самым распространенным способом вовлечения молодых людей в мошеннические схемы является дропперство.

"С начала 2026 года возбуждено 1073 уголовных дел по подозрению в дропперстве. В итоге 299 человек привлечены к уголовной ответственности за такое деяние", – сказала она.

При этом она подчеркнула, что чаще всего в мошеннические схемы привлекаются студенты, которые в дальнейшем начинают вовлекать уже своих друзей и сокурсников.

"За каждого привлеченного человека им платят от 10 до 50 тыс. тенге. По нашим данным, в дропперские схемы привлекли более 13 тыс. банковских карт студентов. Например, в одном из вузов Алматы выявили 83 студента. 18 из них – студенты одного факультета. Карты 24 студентов были вовлечены в схемы продажи наркотиков. Еще в одном вузе Алматы выявили семь дропперов. Один из них с 2022 года, используя карты шести банков, перевел 800 млн тенге. В одном из вузов Туркестана выявили 24 студентов, карты 14 из них использовали в схемах продажи наркотиков", – заявила спикер.

По ее словам, дропперы – это посредники, которые используют свои банковские карты и счета для приема, перевода или обналичивания денег, похищенных мошенниками. Она призвала молодежь не верить вакансиям, которые обещают легкий и высокий заработок.

"Предлагают онлайн – работу, на неполный день. При этом говорят, что нужна карта любого банка второго уровня. Не соглашайтесь на такую работу. Всегда проверяйте данные о потенциальных работодателях в открытых источниках. И самое главное – не передавайте данные банковских карт и не соглашайтесь если вам предложат стать дроппером", – сказала она.

Ранее эксперты рассказали, как не попасть в сети интернет-мошенников. Речь шла о дипфейках.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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