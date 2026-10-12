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Дипфейки, дропперство и схемы обмана: форум по цифровой безопасности пройдет в Астане

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:09 Фото: freepik
В Астане 13 октября 2026 года состоится форум "Уроки цифровой безопасности от АФМ", посвященный современным способам цифрового мошенничества и защите от них. Эксперты разберут схемы обмана с использованием дипфейков, расскажут о дропперстве и социальной инженерии, сообщает Zakon.kz.

Онлайн-трансляция мероприятия начнется во вторник, 13 октября, в 10:00.

Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и интернет-издание Zakon.kz совместно с акиматом города Астаны.

Участникам форума покажут, как работают современные схемы цифрового мошенничества, и на практических примерах эксперты объяснят, как распознавать фейковый контент.

Программа также предусматривает живой диалог с аудиторией. Во время общения присутствующие могут задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы от специалистов.

Кроме того пройдет тематический квиз, который позволит проверить знания в области цифровой безопасности.

Отдельное внимание уделят дипфейкам – поддельным изображениям, видео- и аудиозаписям, созданным с помощью технологий искусственного интеллекта. Будут названы инструменты, которые могут использоваться мошенниками для обмана граждан.

Еще одной темой форума станет дропперство, связанное с использованием банковских счетов и карт для проведения незаконных финансовых операций.

Кто выступит на форуме

квиз, выступление казахстанских звезд, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 14:09

Фото: Zakon.kz

В числе спикеров заявлены чемпион мира по ММА Василий Тахтай, эксперт по финансовой безопасности СitizenSec Гульдана Жуматай и офицер Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Гүлзия Қарсыбай.

Модераторами форума выступят блогер и ведущая киберспортивных мероприятий Айгерим Дунамис и официальный представитель АФМ Ернар Тайжан.

Среди приглашенных гостей: журналист Динара Сатжан, блогер-миллионник Нұргелді Кердеш, певец Дастан Оразбеков, известная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы, актриса и телеведущая Татьяна Турлай, блогер Хаким Мукарам и другие медийные личности.

"Форум станет площадкой для открытого разговора с молодежью о цифровых рисках. Его участники смогут не только узнать о распространенных схемах обмана, но и проверить свои навыки распознавания угроз в интерактивном формате", – отмечают организаторы.

Смотрите онлайн-трансляцию форума "Уроки цифровой безопасности от АФМ" 13 октября в 10:00.

Ранее стало известно, что АФМ подвело итоги работы в рамках нарратива "Закон и Порядок" за 2025 год.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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