Дипфейки, дропперство и схемы обмана: форум по цифровой безопасности пройдет в Астане
Онлайн-трансляция мероприятия начнется во вторник, 13 октября, в 10:00.
Организаторами выступили Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и интернет-издание Zakon.kz совместно с акиматом города Астаны.
Участникам форума покажут, как работают современные схемы цифрового мошенничества, и на практических примерах эксперты объяснят, как распознавать фейковый контент.
Программа также предусматривает живой диалог с аудиторией. Во время общения присутствующие могут задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы от специалистов.
Кроме того пройдет тематический квиз, который позволит проверить знания в области цифровой безопасности.
Отдельное внимание уделят дипфейкам – поддельным изображениям, видео- и аудиозаписям, созданным с помощью технологий искусственного интеллекта. Будут названы инструменты, которые могут использоваться мошенниками для обмана граждан.
Еще одной темой форума станет дропперство, связанное с использованием банковских счетов и карт для проведения незаконных финансовых операций.
Кто выступит на форуме
В числе спикеров заявлены чемпион мира по ММА Василий Тахтай, эксперт по финансовой безопасности СitizenSec Гульдана Жуматай и офицер Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Гүлзия Қарсыбай.
Модераторами форума выступят блогер и ведущая киберспортивных мероприятий Айгерим Дунамис и официальный представитель АФМ Ернар Тайжан.
Среди приглашенных гостей: журналист Динара Сатжан, блогер-миллионник Нұргелді Кердеш, певец Дастан Оразбеков, известная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы, актриса и телеведущая Татьяна Турлай, блогер Хаким Мукарам и другие медийные личности.
"Форум станет площадкой для открытого разговора с молодежью о цифровых рисках. Его участники смогут не только узнать о распространенных схемах обмана, но и проверить свои навыки распознавания угроз в интерактивном формате", – отмечают организаторы.
Смотрите онлайн-трансляцию форума "Уроки цифровой безопасности от АФМ" 13 октября в 10:00.
Ранее стало известно, что АФМ подвело итоги работы в рамках нарратива "Закон и Порядок" за 2025 год.