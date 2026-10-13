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Общество

В Казахстане автоматизируют процесс подачи заявлений от студентов на проживание в общежитиях

Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 17:01 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно автоматизации процесса подачи заявлений от студентов на проживание в общежитиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Он уточнил, что в стране планируется создать единый национальный реестр общежитий и койко-мест с отображением заполняемости общежитий, наличия свободных мест и электронной очереди заявлений.

"Также планируется автоматизировать подачу и рассмотрение заявлений, а на базе информационных систем ОВПО обеспечить возможность онлайн-бронирования мест, заключения цифровых договоров и учета фактического проживания. Это позволит сформировать динамическую карту фактической и прогнозируемой потребности в студенческом жилье в разрезе регионов и ОВПО, а также на постоянной основе учитывать динамику численности обучающихся, объемы приема и фактическую обеспеченность местами", – говорится в ответе премьера.

Полученные данные будут использоваться для мониторинга состояния сети общежитий МНВО, определения потребности в строительстве новых общежитий, реконструкции и расширении существующих, а также при планировании соответствующих инвестиционных проектов.

Ранее мы писали, что в правительстве пообещали завершить оцифровку общежитий до конца учебного года.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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