Специальные места для нанесения граффити будут выделять в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно возможности выделения специальных мест для нанесения граффити, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что с начала 2026 года выявлено более 20 тыс. незаконных надписей и рисунков, по которым приняты меры по их ликвидации.

"За нарушение правил благоустройства по ст. 505 Кодекса РК об административных правонарушениях привлечены более 5,5 тыс. правонарушителей", – говорится в ответе премьера.

Вместе с тем, как отметил Бектенов, уполномоченными государственными органами будет продолжена работа по совершенствованию законодательства в целях усиления административной ответственности и четкого разграничения данного деяния в законодательстве.

"Местными исполнительными органами в настоящее время прорабатывается вопрос выделения специально определенных площадок и стен для размещения уличного искусства", – добавил глава кабмина.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил усилить борьбу с граффити в Астане.