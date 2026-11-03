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Общество

Специальные места для нанесения граффити будут выделять в Казахстане

граффити, наркотики, стены, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 14:01 Фото: magnific
Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос касательно возможности выделения специальных мест для нанесения граффити, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что с начала 2026 года выявлено более 20 тыс. незаконных надписей и рисунков, по которым приняты меры по их ликвидации.

"За нарушение правил благоустройства по ст. 505 Кодекса РК об административных правонарушениях привлечены более 5,5 тыс. правонарушителей", – говорится в ответе премьера.

Вместе с тем, как отметил Бектенов, уполномоченными государственными органами будет продолжена работа по совершенствованию законодательства в целях усиления административной ответственности и четкого разграничения данного деяния в законодательстве.

"Местными исполнительными органами в настоящее время прорабатывается вопрос выделения специально определенных площадок и стен для размещения уличного искусства", – добавил глава кабмина.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил усилить борьбу с граффити в Астане.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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