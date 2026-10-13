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Общество

Первоначальный взнос по жилищным программам в Казахстане могут снизить

Новостройка, новостройки, жилой дом, жилые дома, квартиры, квартира , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 17:33 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 13 октября 2026 года на заседании правительства поручил проработать механизмы снижения первоначального взноса и повышения доступности жилищных программ для населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов заявил, что в строительной отрасли ключевой задачей остается обеспечение фактического ввода запланированного объема жилья в размере 20,4 млн кв. м.

"При этом жилье должно быть полностью готово к эксплуатации и обеспечено необходимой инфраструктурой и благоустройством. Акиматам регионов следует заблаговременно подготовить земельные участки, ускорить подведение к ним инженерной инфраструктуры. Также необходимо совершенствовать механизмы финансирования жилья и повышать доступность жилищных программ для граждан. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Министерством промышленности надо выработать дополнительные предложения по внедрению механизмов снижения размера первоначального взноса", – поручил Олжас Бектенов.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин рассказал о динамике инфляции и реальных доходов населения.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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