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Общество

ННОЦ расширяет сотрудничество с бельгийскими партнерами

Фото: Национальный научный онкологический центр, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 08:00 Фото: Национальный научный онкологический центр
В рамках государственного визита Короля бельгийцев Филиппа и Королевы Матильды в Казахстан Национальный научный онкологический центр посетили представители Университетской больницы Брюсселя (H.U.B.) и компании IBA Group.

Одним из ключевых результатов стало подписание меморандума о сотрудничестве между ННОЦ и Университетской больницей Брюсселя.

На встрече с главным медицинским директором H.U.B., профессором Жан-Мишелем Угарди, ННОЦ представили председатель правления Жандос Буркитбаев, первый заместитель председателя правления Санжар Шалекенов и специалисты центра.

Представители ННОЦ рассказали о развитии центра, его ключевых достижениях, научной и образовательной деятельности, а также возможностях современной онкологической помощи, включая протонную терапию, ядерную медицину и собственное производство радиофармацевтических препаратов.

В свою очередь профессор Жан-Мишель Угарди представил деятельность трех медицинских учреждений, входящих в состав H.U.B.: больницы Эразм, института онкологии Жюля Борде и Детской университетской больницы имени королевы Фабиолы. Особое внимание было уделено опыту института Жюля Борде, который более 75 лет специализируется на лечении онкологических заболеваний, научных исследованиях и внедрении инновационных методов терапии.

Фото: Национальный научный онкологический центр, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 08:00

Фото: Национальный научный онкологический центр

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области клинической практики, научных исследований, медицинского образования и обмена опытом. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие долгосрочного партнерства.

В этот же день ННОЦ посетила делегация бельгийской компании IBA Group во главе с генеральным директором Оливером Легреном. В состав делегации также вошли директор по продажам в Центральной и Восточной Европе Эндрю Дайк и директор по развитию бизнеса и продакт менеджменту в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Айдана Шагалакова.

Оливер Легрен впервые ознакомился с новым комплексом ННОЦ и высоко оценил его современную инфраструктуру и условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В ходе встречи стороны обсудили эксплуатацию, техническое обслуживание и сервисную поддержку оборудования, в том числе циклотрона производства IBA, установленного в Центре радиационных технологий ННОЦ.

Отдельное внимание было уделено перспективам развития ядерной медицины в Казахстане, расширению возможностей производства радиофармацевтических препаратов и дальнейшему укреплению сотрудничества между ННОЦ и IBA Group.

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Канат Болысбек
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