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Политика

Король Бельгии Филипп и королева Матильда прилетели в Казахстан

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 21:54 Фото: akorda.kz
Глава государства встретил в столичном аэропорту короля бельгийцев Филиппа и королеву Матильду. Об этом 11 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны короля Филиппа и королеву Матильду, прибывших в Казахстан с государственным визитом.

С момента пересечения границы нашей страны до воздушной гавани столицы борт, на котором находилась королевская чета, сопровождали истребители военно-воздушных сил Казахстана.

"На летном поле в рамках торжественной церемонии встречи были выстроены рота почетного караула и президентский оркестр", – говорится в сообщении.

Добавим, что король Филипп и королева Матильда находятся в Казахстане с 11 по 14 октября 2026 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, 4-е заседание делового совета "Казахстан – Бельгия" и Форум ректоров вузов двух стран.

По итогам визита ожидается принятие Совместного заявления и подписание целого ряда двусторонних документов.

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Канат Болысбек
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