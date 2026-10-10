Король Бельгии Филипп и королева Матильда посетят Казахстан с государственным визитом

1-14 октября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетят Король бельгийцев Филипп и Королева Матильда, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы укрепления многопланового сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.

Предусмотрено совместное участие президента Касым-Жомарта Токаева и Короля Филиппа и Королевы Матильды в 4-м заседании делового совета "Казахстан – Бельгия" и Форуме ректоров вузов двух стран, а также в ряде других мероприятий.

По итогам визита ожидается принятие Совместного заявления и подписание целого ряда двусторонних документов.

Ранее сообщалось, что Токаев предложил глобальный план по спасению Каспия.