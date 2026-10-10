Король Бельгии Филипп и королева Матильда посетят Казахстан с государственным визитом
Фото: wikipedia/Король бельгийцев Филипп и Королева Матильда
1-14 октября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетят Король бельгийцев Филипп и Королева Матильда, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы укрепления многопланового сотрудничества между Казахстаном и Бельгией.
Предусмотрено совместное участие президента Касым-Жомарта Токаева и Короля Филиппа и Королевы Матильды в 4-м заседании делового совета "Казахстан – Бельгия" и Форуме ректоров вузов двух стран, а также в ряде других мероприятий.
По итогам визита ожидается принятие Совместного заявления и подписание целого ряда двусторонних документов.
Ранее сообщалось, что Токаев предложил глобальный план по спасению Каспия.
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