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События

Токаев лично проводил в столичном аэропорту короля и королеву Бельгии

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 10:13 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту короля бельгийцев Филиппа и королеву Матильду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда 14 октября 2026 года, программа государственного визита королевской четы продолжится сегодня в Алматы.

13 октября алматинцев предупредили о том, что город с государственным визитом посетят король Бельгии Филипп и королева Матильда. В связи с чем будут введены временные изменения в организацию дорожного движения.

король и королева Бельгии, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 10:13

Фото: akorda.kz

Король бельгийцев Филипп и королева Матильда прибыли в Казахстан с государственным визитом 11 октября 2026 года. Высоких гостей в столичном аэропорту встретил президент Касым-Жомарт Токаев.

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12 октября в Акорде состоялась официальная церемония встречи, после чего Касым-Жомарт Токаев провел с высокими гостями переговоры в узком и расширенном составе, а также было принято совместное заявление.

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Также президент Казахстана совместно с королем Филиппом и королевой Матильдой посетили Национальный центр детской реабилитации в Астане. 13 октября Касым-Жомарт Токаев показал королевской чете Национальный музей и чистокровных лошадей, содержащихся в резиденции президента.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и король Филипп приняли участие в четвертом заседании казахско-бельгийского Делового совета.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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