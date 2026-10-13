Казахстанка отсудила миллионную компенсацию у соседки, затопившей ее квартиру

Жительница Шу добилась солидной компенсации после того, как соседка сверху затопила ее квартиру. Вода испортила ремонт в комнатах, а также мебель, устроив в доме настоящее бедствие, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще в апреле 2026 года. В результате затопления жилья истца были серьезно повреждены потолки, линолеум и кровать, а двери в пяти комнатах перестали закрываться.

Кроме того, в помещении сохранялся устойчивый запах сырости, а из-за короткого замыкания возникли проблемы с электроснабжением.

"Согласно отчету об оценке, размер причиненного ущерба составил более 2,5 млн теңге. Досудебные претензии были оставлены ответчиком без внимания, истец обратилась в суд за защитой своих прав", – говорится в сообщении.

Однако в процессе разбирательства при участии судьи-примирителя стороны смогли заключить мирное соглашение.

По условиям медиации ответчик обязалась выплатить истцу 1 млн тенге единовременно, а оставшиеся 600 тыс. тенге перечислять ежемесячными платежами по 50 тыс. тенге, начиная с октября 2026 года. В свою очередь, истец полностью отказалась от первоначальных требований.

Если же ответчик нарушит график выплат, истец имеет право сразу получить исполнительный лист на взыскание всей суммы в 1,6 млн тенге.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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